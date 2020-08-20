彰化縣大城鄉代表會主席王宏銘涉嫌貪汙，利用職務向公所轄區域工程廠商索賄，多次教唆黑道人士恐嚇，彰化地檢署布線1年多，18日搜索傳訊、拘提涉案的王宏銘及白手套等人到案，訊後認王涉有違反貪污治罪條例之藉勢、藉端勒索財物罪嫌，且有逃亡、勾串證人及滅證之虞，19日下午向法院聲請羈押禁見、歷經5個多小時馬拉松聲押庭，今晚11點30分左右法院裁定收押禁見。

彰化地檢署調查發現，44歲王宏銘2018年時任公所秘書時，向轄區施作太陽能輸電管排及電纜管路的工程公司索賄，教唆黑道張男到工程公司、施工地點，恐嚇阻擋施工，甚至發動居民抗爭阻擋工程進行，廠商不堪其擾只能配合，前後成功得手1310萬元賄款。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，今年7、8月間，彰化地檢署指揮法務部廉政署中調組、彰化電查站、縣刑大等單位，共計3次兵分多路搜索涉嫌人住處、辦公室共35處，前2次偵查後已分別將索賄共犯黃女、擔任白手套並恐嚇包商的張男，及居中協調的李、黃姓廠商等人，聲請羈押禁見獲准。

彰化沿海近年積極發展綠能發電，王疑似利用廠商需借路開挖管線，趁機恐嚇取財，因工程發包是縣府核准，王就以要求過路費、或工程妨礙地方安寧，需「打點」地方，不然路權會有「問題」等；這次被爆出受害的廠商，分別被恐嚇了60萬至750萬元不等，宛如山大王的離譜行徑，令人髮指。

(中時 )