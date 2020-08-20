朱祥麟五局擊出一支三分砲，個人本季第11轟。（味全龍提供）

全浩瑋三局上擊出陽春砲，本季個人第2發。（味全龍提供）

中華職棒新軍味全龍隊本周一成軍滿周年，當時在二軍例行賽僅落後排名第1的中信兄弟二軍半場勝差；兩隊18日、19日正面對決連打兩場，味全龍發揮強大火力，連兩天轟下17分，分別以17比6、17比3大勝中信，排名也暫時躍升至第1，領先中信1場半勝差。

味全龍隊去年在創辦人魏應充支持下復出，成軍一年來，不少老龍迷一路力挺，龍隊士氣日益高昂，魏應充日前聽聞龍隊拿到二軍交流盃賽冠軍，還特別寫信向部分老龍迷表達感恩。魏應充粉絲團小編也特別製作成軍周年影片向龍迷致意，獲數百球迷按讚或留言分享。

本周二軍賽前，味全龍原本排名第2，落後居首的中信兄弟二軍半場勝差，兩隊18日、19日連打兩場。18日味全龍打出14支安打，加上對手奉送11次保送，第8局打下7分底定戰局，終場以17比6大勝；19日則靠著先發投手郭郁政5局僅失2分的好投，火力比18日更猛，狀元劉基鴻、朱祥麟、全浩瑋聯手開轟，全場共敲出22支安打，以17比3再勝，拉出4連勝，正式登頂。

18日味全龍隊擊敗中信兄弟二軍後，儘管勝差超越中信，但卻出現勝率較低的特殊現象；19日再勝後，勝率也超越中信，排名攀升至第一。

味全龍依照輪值，19日由郭郁政先發，中信兄弟則是推出新洋投雷艾斯應戰。味全龍隊面對新洋投，開局就打了一輪9人次，攻下4分，第2局也一口氣打了8個人次，拿下3分，局中就打退雷艾斯。郭郁政先發5局，只被打出5支安打失2分，拿下個人二軍的第5勝，搭配的捕手全浩瑋是一起從南華大學加盟味全龍的好搭檔，19日也打了3支安打力挺，包含3局上的陽春全壘打。

眾龍將這兩天展現旺盛火力，除了全浩瑋外，狀元劉基鴻6局上擊出本季二軍個人第14轟，僅次於隊友黃柏豪1支，朱祥麟則於第5局貢獻一發3分砲，擴大比數，也是本季個人第11轟。6局起呂偉晟、曹維揚、黃東淯、廖文揚接力守成，終場味全便以17比3大勝中信，拿下4連勝，19日也以43勝、2和、28負登上排名第1，也是目前二軍唯一超過40勝的球隊。

味全龍成軍邁向第2年，期盼持續以精采表現向龍迷致意，更希望龍迷們多多進場支持，延續龍隊連勝氣勢，創造更多紅潮驚奇！

(中時新聞網)