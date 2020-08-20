以下6個星座雖然年齡會增長，但靈魂卻一直是個愛玩的幼稚小鬼，永遠長不大！

▍1.雙子座

雙子座希望自己長不大，他們其實就像是鴕鳥，遇到煩心事的時候，只想著如何去躲避，比如說投靠朋友、尋找避風港、回歸父母的懷抱等，而不是如何去解決。這樣軟弱的態度，也注定了他們幼稚的個性。要知道，這世界上並不是所有事情都可以靠逃避來解決，他們的怯懦於這個強大的世界而言，不僅僅是幼稚，還有一些愚蠢的味道。

▍2.雙魚座

雙魚座們即使長大了，也依舊把童年時候愛玩愛鬧的習性攜帶著，如影隨形。無論如何，他們是不可能為了任何事情，而選擇放棄自己的友誼圈，他們重視友誼。一如那個小時候的自己，難過的時候第一時間想到要朝朋友傾訴，有困難的時候第一時間想到要找朋友協助，思想純粹，沒有雜質。即便是30、40歲了，雙魚座們依舊可以為了朋友做出兩肋插刀的事情來。

▍3.水瓶座

水瓶座是來自火星的人，腦子裡總有一些稀奇古怪的思想，而那些思想，都是許多成年人無法接受的，因此，他們更喜歡和一群小朋友們待在一起。和他們講那來自太空的故事，天馬行空，想怎麼講怎麼講，不用遵循什麼科學規律，也無需禁忌什麼懸恐話題。對他們來說，成年後的世界太過喧鬧，還是永遠不長大最好。

▍4.巨蟹座

巨蟹座雖然外表看起來比較成熟老成，但是其實他們在內心為自己留了一塊淨土，永遠不和外界喧囂的塵土接壤。對於巨蟹座來說，凡事只要和慾望掛鉤，和野心有關，就會剝奪掉原本的快樂。那麼他們，則寧願為了過得快樂，放棄那些本就是虛幻的東西，得到一切又如何，如果少了快樂，那麼也只是本末倒置、得不償失的事情。

▍5.天秤座

天秤座的腦袋裡，不喜歡裝一些複雜煩人的事情，比起想未來想薪水想一個月的收支是否能夠平衡，他們更願意去想美食想旅行想還有哪家美食店沒有去品嚐過，天秤座認為，幸福是自找的，它們並不會來跟著自己，自己要掌握主動權。不開心的事情就不想，不快樂的事情就不追究，多想想開心的，快樂的，就彷佛童年時期的自己，永遠不知道煩心事，永遠都能被一個笑話逗得合不攏嘴。

▍6.白羊座

白羊座對這個世界永遠充滿了熱忱，他們更加傾向於去關注這個世界的正能量面和積極面，忽略掉它的負能量和負面影響。在他們眼裡，自己是什麼樣的人，擁有著怎麼樣的願想，就會看到和自己相似的世界的射影和縮影。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(運勢)