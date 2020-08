隸屬全球智商前2%天才集團MENSA學會

IQ150高智商心理戰略師----山本昌哉

徹底公開「任誰都能使用」的高段技法:

1個大腦開關 + 3個基本原則 + 27種實務技巧

談判、簡報、行銷、交際……任何問題都能解決!

本書的目標在讓讀者擁有「最強的武器」,

成為能掌握人心﹅掌握事業的天才 !

◎缺乏「互信」,再好的技巧都沒用!

◎避免情緒暴衝壞事,「理性腦切換」是必學技巧。

◎批評對方的意見就等於「否定對方的人格」嗎?

◎將「負面信息」轉為「正面信息」的巧妙方法。

◎值得信賴的人是「願意展現自己弱點」的人。

◎上司的工作在幫助部屬建立「自我肯定感」!

◎如何讓對方卸下防禦心與成見濾鏡,願意聽我說話?

◎彼此「信任」一切好談,但如何讓陌生的對方快速信賴我?

◎先了解對方,搞對該給「金錢報酬」還是「精神報酬」

◎讓對方對你印象深刻的「超強名片」

◎心理素質蛻變法讓你活得像天才一樣強大

跟著本書一起顛覆你的想像,改造人緣與事業,改變過去的自己吧 !

【精彩書摘】

一位做生意的天才,被金氏世界紀錄認證為「最成功推銷員」的喬.吉拉德 (Joe Girard),一輩子賣出的汽車無數。

為了維持與顧客的關係,吉拉德會持續寄送 給顧客。他每個月都會寄出約 一萬六千多份的 ,而其中四分之一的費用全由自己吸收。

一個人一生中換車的次數有限,因此,在下次買車的機會到來之前,長期維繫住與顧客的關係非常重要。吉拉德怕久不聯絡,顧客會忘了他,下次買車就不會找他了,所以非常積極的做「持續連繫」的動作。

我一直都在:和顧客持續保持接觸

有一種心理技巧叫做「單純接觸效應」(mere exposure effect),指的是隨著 接觸的次數越是頻繁,對方就越容易對你產生好感。

電視廣告之所以反覆播放,運用的也是這樣的技巧。

反過來說,訂閱人數超過 萬人的YouTuber,每天都要上傳更新的內容, 不也是出於「接觸頻率減少」將使「粉絲流失」的危機感嗎?

喬.吉拉德在他所寫的《我的名字叫Money— 全世界最偉大的銷售員》 (How to Sell Anything to Anybody)一書中提到,要維繫住與顧客的關係,有以下 3個方法:

方法1 直接碰面(這個效果最好)

方法2 打電話

方法3 寫信

「業務是用腳走出來的」,雖然有電視廣告不是很贊同這種做法,但站在心理學的角度來說,「頻頻出現在重要顧客面前」是再正確不過的做法(參考P.195:賽 瓊克法則)。

但是,只是增加曝光的次數還不夠,除了「量」,還要有「質」才行,否則你 們的接觸、碰面就沒有意義。

因此,吉拉德每個月發送的,絕對不會只是汽車的宣傳 。廣告的部分只占 一點點,他會在 上寫些個人的問候語,關心一下對方的近況和家人。

讓人需要時「第一個想到你」

要像喬.吉拉德那樣,把這些維繫全部做足了是很困難的,但至少你可以一個 禮拜使用一次e-mail或Line,把「不是推銷自己產品」而是「對顧客有益的訊息」 發送到群組裡,從最簡單的開始做起。

成交的重點在於「維繫住與顧客的關係」,如果你沒辦法持之以恆的 話,那前面的努力就白費了。

先從簡單的開始做起,然後循序漸進,慢慢地擴充內容的質與量,把它變成每天的例行公事就對了。

喬.吉拉德不是很贊同用寫信的方式與顧客維繫關係,但能像他這樣每 個月發送大量 的人,世上能有幾個?不管怎麼說,寫信總比「什麼都不 做」要來得好。

開始這樣做吧,每個月發送 給重要的幾十個客戶,並和特別重要的 幾個客戶約會碰面,用自己的方式維繫住與客戶的關係,希望你能因此掌握 住商機,業績蒸蒸日上呀!

(本文摘自《智商前2%的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高:最強「人心」操控心理學》/方舟文化出版)

【作者簡介】

山本昌哉(Masaya Yamamoto)

心理戰略顧問、日本門薩(JAPAN MENSA)會員。山口大學人文學系畢業。

2014年,通過由智商前2%的天才(IQ130以上)所組成的高智商同好集團「門薩(MENSA)」之入會考試,一次通過,IQ高達150,為日本門薩會員中唯一的心理學專家。目前應用心理學之專業,提供諮詢服務並舉辦演講,力求「拓展個人﹅企業的無限可能性」。迄今,已協助數百間以上的公司完成教育訓練及市場評估,也曾對1000人次以上的聽眾演講,傳授有助工作表現和人際關係的技巧,並替日本網路媒體「HARBOR BUSINESS ONLINE」撰寫心理技巧運用於商業活動的文章報導,大受讀者歡迎。

【譯者簡介】

資深日文譯者 婁美蓮

台灣師範大學國文系畢業,日文、英文俱佳。喜歡無拘無束、喜歡優遊文字、喜歡學習語言、喜歡涉獵新知,所以始終熱愛翻譯這個工作。日文譯作有《白色巨塔》、《脖子卡卡,健康拉頸報!》、《這樣吃,溫補子宮、年輕卵子、自然好孕!》等。英文譯作則有《察沃的食人魔》、《走進西藏聖山》等。

《智商前2%的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高:最強「人心」操控心理學》/方舟文化出版

(中時新聞網)