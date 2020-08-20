「冷血無情」很嚇人!? 其實誤會大了

避免情緒爆衝﹅感情用事的大腦開關

「理性腦」使你贏面大增，嘴邊肉﹅煮熟的鴨子通通吃得到

「人很容易感情用事」，這點和智能或IQ無關，乃大腦構造天生如此，大腦若未經特別的管控，通常處於迷走狀態，總是被豐沛的情感主導著。

人類的腦分成「理性腦」和「感情腦」，基本上，大腦在運作的時候必須兩者取得平衡，才能發揮應有的功能。當我們「情緒上來」的時候，感情腦的活動就會特別活潑，通常占了大腦工作量的90％，而剩下10％才供理性腦活動，所以當下很難理性思考，只會陷入焦慮﹅恐懼﹅憤怒等混亂中。

所以說，「感情」是智能與IQ的天敵，要掌控人心，首要之務不在學習「掌控好對方」，而是要懂得「掌控好自己」的情感。練就不受情感左右的「冷血無情腦」，是一個極佳方法：也就是要刻意抑制情感和情緒的爆發，確保大腦理性活動的區塊不被壓縮，維持大腦理智運作的功能。門薩天才會員和企業界的高層決策者﹅超級業務都深諳箇中道理奉行不渝。「冷血無情腦」對於想要成功的人而言，實為必要的能力，練就的秘訣如下：

●進入「冷血無情模式」3個步驟+2種訓練

步驟① 問自己「為什麼」→② 改寫「情緒」→③ 定義「自尊」

●實行「冷血無情」2種訓練

訓練①將「喜歡」用言語表達出來 ②養成「正念思考」的習慣 內文皆有詳細解說。

【精彩書摘】

人很容易感情用事，這點和智能或IQ無關，乃大腦功能天生如此。

人類的腦分成「理性腦」和「感情腦」。基本上，大腦在運作的時候必須兩者取得平衡，才能發揮應有的功能。舉例來說，如果把整個大腦視為100％的話，當我們「情緒上來」的時候，感情腦的活動就會特別活潑，通常占了大腦工作量的90％，而剩下的10％才供理性腦活動。陷入這種情緒化的時候，平常原本能50％理性思考的腦功能，由於此刻理性腦分到的比例明顯不足，被感情壓縮到只剩10％，因此，就算花同樣的時間和精神工作、思考，也做不到像平常那樣的有條有理。

情緒風暴：最危險的心理氣象

當工作出了差錯而心煩意亂的時候，也就是「情緒化」的狀態下，就算平常不會犯錯的地方，此時也就變得很容易犯錯，形成雪上加霜的惡性循環。其實，那並不是你想要加快工作速度，所謂的「忙中有錯」造成的，而是因為你的理性腦受到感情壓抑和情緒影響所致。

當然，我也會犯錯，也會動怒，碰到麻煩、棘手的事，也會很焦慮。不過，因為我了解人類大腦的運作特性，當我發現自己焦慮的時候，就會「深呼吸」，反覆進行幾次，直到自己的情緒平靜下來。

不管你擁有多高的智商、多麼豐富的學識，一旦受到情感的挾制和攪亂，這些都發揮不出來。受感情所苦，走不出死胡同，或因小事而訴諸暴力的人，都是因為感情腦太過活絡，而大大壓抑了理性腦的運作。一個人若淪陷在情緒風暴中，不只無法成功，甚至還可能招致許多損失。保持

「平靜」是成功的前奏，來學一招簡單又有效的「平心靜氣吐納法」吧，遇到不如你意的事情或重大責任時，先深呼吸，再緩緩吐氣，反覆做幾次。很快的你就會感覺放鬆下來，恢復理性的頭腦了。

「情緒」是智能與IQ的天敵

要掌控人心，首要之務不在急著「掌控對方」，而是要先「掌控自己」。

說到掌控好自己，練就不受情感左右的「冷血無情腦」不失為一個好方法。

「冷血無情」這字眼聽起來很驚悚，但並不是要你成為像電影《人魔》(Hannibal)裡的漢尼拔醫生那樣的變態殺人犯，也不是要你說謊臉不紅、氣不喘，或是背地裡捅人一刀什麼的，而是要你有意識地抑制情感和情緒的爆發，確保大腦理性活動的區塊不被壓縮，讓大腦能理智地做出合理的判斷。

換句話說，就是要練習以「理性腦的運作為第一優先」的意思。

在跟門薩學會的其他會員聊天時，他們經常問我：「要怎樣練就冷血無情

腦？」或者納悶的問：「什麼是冷血無情腦？」感情這東西，猴子有，人類也有，但說到猴子與人類的差別，就在於人的理性腦要遠比猴子強大許多，所以，能做出更符合邏輯的判斷。

至於擁有「冷血無情腦」有什麼好處？好處就在於你能「不感情用事」，在重要時刻做出理性、客觀的判斷。對於想要徹底活用IQ，並做出合理判斷的門薩會員而言，經常會意識到這樣一件事情：在做事或洽商的時候，「感情」有時免不了會是一種阻礙或是困擾，因而必須「刻意」調整情緒，以增強理智腦的運作。

但是，沒有接受過訓練的一般人，比較不會意識到這個問題的存在，因此經常受到自己情緒的挾持，很多時候都沒有用理性去判斷，因而作出不利的決定，或因此失去重要的人脈。

事實上，有數據顯示：優秀的經營者，大多擁有冷血無情的特質(理性腦很強)。他們能戰勝內心的恐懼，勇於向新事物挑戰，就算陷入困境，也能冷靜地面對，做出合理的決策。

所以說，「冷血無情腦」對於想要成功的人而言，實為必要學習的能力。

進入「冷血無情模式」3個步驟＋2種訓練

如何練就能控制自己情緒，保持平靜的冷血無情腦呢？秘訣如下：

進入「冷血無情」的3個步驟

步驟①▼▼▼ 問自己「為什麼」？

步驟②▼▼▼ 改寫「情緒」

步驟③▼▼▼ 定義「自尊」

實行「冷血無情」的2種訓練

訓練①▼▼▼ 將「喜歡」用「言語」表達出來

訓練②▼▼▼ 養成「正念思考」(Mindfulness)的習慣

這些步驟與訓練方法，在後續內容會做詳細說明。

(本文摘自《智商前2％的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高：最強「人心」操控心理學》/方舟文化出版)

【作者簡介】

山本昌哉（Masaya Yamamoto）

心理戰略顧問、日本門薩（JAPAN MENSA）會員。山口大學人文學系畢業。

2014年，通過由智商前2％的天才（IQ130以上）所組成的高智商同好集團「門薩（MENSA）」之入會考試，一次通過，IQ高達150，為日本門薩會員中唯一的心理學專家。目前應用心理學之專業，提供諮詢服務並舉辦演講，力求「拓展個人﹅企業的無限可能性」。迄今，已協助數百間以上的公司完成教育訓練及市場評估，也曾對1000人次以上的聽眾演講，傳授有助工作表現和人際關係的技巧，並替日本網路媒體「HARBOR BUSINESS ONLINE」撰寫心理技巧運用於商業活動的文章報導，大受讀者歡迎。

【譯者簡介】

資深日文譯者 婁美蓮

台灣師範大學國文系畢業，日文、英文俱佳。喜歡無拘無束、喜歡優遊文字、喜歡學習語言、喜歡涉獵新知，所以始終熱愛翻譯這個工作。日文譯作有《白色巨塔》、《脖子卡卡，健康拉頸報！》、《這樣吃，溫補子宮、年輕卵子、自然好孕!》等。英文譯作則有《察沃的食人魔》、《走進西藏聖山》等。

《智商前2％的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高：最強「人心」操控心理學》/方舟文化出版

(中時新聞網)