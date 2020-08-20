人生無常、計劃趕不上變化

玲姊(化名)很少找我，60多歲的玲姊與我是忘年之交，平日鮮少聯繫，但每次只要一有事，就會約出來當面聊聊，即便在忙我會排除萬難趕過去，因為每次聊天，都會從中獲得一些啟發與智慧人生大道理。

玲姊在我眼裡看來是一位非常了不起的人物，年輕因老公外遇所以離婚，自此當一位單親媽媽帶大兩個孩子，事業做得很成功，太過拼命導致幾年前得到癌症，目前已治療痊癒，為此她也特別重視健康，人生上半場累積下來的積蓄，夠她安穩過著退休生活，前陣子更是剛晉升奶奶身份，生活很愜意。

最近忙著處理我的財產

孫太：「玲姐，好久不見，最近忙些什麼嗎？」

玲姐：「最近忙著處理我的財產」

孫太：「玲姐妳還這麼年輕，怎麼就開始想到要處理財產？」

玲姐：「退休這幾年後，我兒子創業希望我支持他，所以幾年下來從我這拿走不少錢，但是兒子始終做不起來，我漸漸意識到自己好像做錯了，加上最近看到女明星的新聞，新聞說因為走得太突然，遺產稅繳6千萬，好像來不及立遺屬…」

孫太：「這個新聞我也有看到，不過說真的，我超佩服那位女明星的人生哲學、知道自己要什麼，不盲目地跟隨社會的價值觀，認真的活在當下。」

玲姐：「人生無常，我過去也一直認為自己還年輕，相信自己還有很多時間，這次看到女明星的新聞，讓我深深覺得人生無常、計劃趕不上變化。」

孫太：「玲姐，妳講的好像滿有道理的。」

玲姐：「前幾年我媽媽過世後，我弟跑來要我簽署『放棄繼承』，我覺得很不公平，媽媽生前幾乎都我們幾個姐妹輪流照顧，最後遺產弟弟獨得。」

孫太：「確實，現在台灣滿多地方保有『重男輕女、財產傳子不傳女』這樣的觀念。」

玲姐：「是呀，礙於社會觀感無奈之下，我們幾個姐妹最後只好簽下『放棄繼承』，我真的覺得這個社會對女性很不公平，所以我當然要趁活著的時候，將遺囑先立好，因為我不希望我的財產變成破壞感情的兇手，甚至為了爭家產最後搞到感情失和，這樣就得不償失了。」

孫太：「有道理！」

聽完之後，我開始認真思考這個議題。

若沒有正確理財觀念，再多錢早晚敗光了

看過很多新聞報導，很多人因為短時間突然獲得一筆財富，若沒有正確理財觀念，用不了多久錢早晚敗光了

或者遇人不淑導致錢被騙光了、做生意失敗、如同梅姓女藝人生前將財產信託，因為太了解她母親及哥哥的個性，若遺產一次全給，估計不用多久肯定揮霍殆盡，事實證明她的母親90幾歲還申請破產，靠著不斷變賣梅姑的財產得以度日。

另外一個案例是肥姐（沈殿霞），2008年沈殿霞60歲因病離世，當時欣宜21歲，臨終前擔心鄭欣宜年幼不擅理財，規定女兒35歲才能動用遺產，在此之前，每月只能從遺產基金提領約8萬元，由於演藝工作也並不穩定，鄭欣宜遣散了司機跟傭人，一度窮到只剩100元，最後透過14年的時間，漸漸學會如何理財，經歷了瘦身又復胖的過程，最後走出屬於自己的一條路!

人老了身邊要有點積蓄，活著才會有尊嚴！

很多華人忌諱談「死」這個議題，然而孫太認為任何人都免不了一死，回家後，我與悟天大聊起這個議題，雖說目前資產不多，金額太少找信託保管財產不划算，卻也開始思考，如何提前佈署身後事?

目前初步有共識，孩子大了就得自立自強靠自己，現在努力培養孩子們財商觀念，也是因為要打破孩子們將來「啃老族」或者「伸手牌」的幻想。

萬一不幸哪一方先離開，錢全部留給配偶撫養孩子們長大，小孩就得自立志強，因為剩餘的錢我們要留下來養老，不急著把錢拿給小孩，我真心認為：人老了身邊要有點積蓄，活著才會有尊嚴！

總結：

1. 人生無常、計劃趕不上變化。

2. 知道自己要什麼，不盲目地跟隨社會的價值觀，認真的活在當下

3. 若沒有正確理財觀念，用不了多久錢早晚敗光了

4. 人老了身邊要有點積蓄，活著才會有尊嚴！

今天孫太想邀請你思考：

1. 有想過萬一哪天不幸走了?資產怎麼如何分配?為什麼?

2. 覺得自己有認真的活在當下嗎？

3. 最近*FIRE 財務自由*這個主題很夯，你有想過你真正想要的生活是什麼嗎?

4. 萬一小孩像你開口希望你支持他創業，你的想法是?

最後，祝福大家，都能活出屬於自己人生的精彩篇章。

作者介紹：孫太（暢銷書作者孫悟天的太太）

※本文由PressPlay專欄作家孫太授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)