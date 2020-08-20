後疫情時代，為克服徵才時的不便、縮短流程，餐飲業巨頭紛紛加快啟動數位化招募的徵才策略，形成一股難以抵擋的趨勢。

2020年5月，微軟執行長薩提亞．納德拉（Satya Nadella）在開發者大會（Microsoft Build）上，提出一句令外界印象極為深刻的話，「微軟在近兩個月內，看到本該歷經兩年才能完成的數位轉型趨勢。」現在，這股數位轉型趨勢，也在餐飲業的人才招募上加速發酵。

7月1日，台灣速食龍頭麥當勞「線上職場體驗」正式上線，使用「360度環景」技術，以虛擬方式展示餐廳的實景周圍環境，求職者只要打開麥當勞「線上職場體驗」官方網站，透過滑鼠移動就宛如身歷其境般，參觀麥當勞餐廳，並且在點選不同工作區時，就會立即顯示所在職務的工作內容。

職場體驗上線 麥當勞徵才效率提升

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄認為，數位化招募已是大勢所趨，其優點是：徵才更有效率與精準徵才，透過數位化工具可以節省徵才的時間，也能透過經年累月累積起來的龐大求職者資料庫，利用AI加上大數據分析出適合企業的人才模型，未來可以更精準地找到所需的人才；但缺點是：前期的投資金額較高。

不只麥當勞，經營摩斯漢堡的安心食品公司在疫情時期，也採用Meet或Zoom視訊軟體啟動線上面試機制，包括履歷與職場特質、性向測試，也都採用線上填寫方式進行，達到精準招募的目的。「線上測驗可以條列更多題目，題材也會更豐富，達到精準徵才。」安心食品人才發展課副理陳亮妤強調。

麥當勞台灣市場的授權發展商─和德昌人力資源部協理陳志豪表示，餐飲業是屬於勞力密集的產業，對員工的需求量非常高，但是外界對餐飲業的觀感都是比較辛勞，所以花了很多時間去宣傳麥當勞的工作環境，例如過去7年，每年都會在4月時舉辦實地職場體驗，讓求職者可以進入餐廳，實際認識麥當勞的工作方式、會做哪些教育訓練、薪資福利等，讓更多人了解餐飲業的工作環境。

不過，實地體驗有時間與空間上的限制，受限於餐廳容納參觀人潮不能過多，而且若求職者剛好這兩天無法出席，也就失去體驗的機會。因此，麥當勞大約在2019年時，就開始著手規畫「線上職場體驗」，突如其來的疫情，更讓麥當勞決定加快建置腳步，提前在7月就讓這項計畫上線。

投遞履歷數劇增 7月求職數超過去年

「當我把職場體驗變成線上活動後，就變成1年365天，求職者可以隨時隨地透過線上參加，而且當對這樣的工作內容與環境產生興趣之後，就可以直接線上填寫或投履歷。」陳志豪說，特別是在後疫情時代，有利於讓更多求職者清楚了解，麥當勞的員工在餐廳的工作內容與環境。

根據麥當勞提供的統計數據，2019年全年投遞麥當勞職缺的履歷數，達兩萬人次；但是7月麥當勞「線上職場體驗」上線後，搭配1月麥當勞整合人力銀行招募網站推出的專屬徵才網站─缺一不可，光是7月單月投遞的履歷數就高達21000人次，1~6月投遞履歷累計則已高達7萬人次。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時新聞網)