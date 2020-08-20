還在用有線耳機嗎？覺得真無線耳機總是容易超出預算，難以入手嗎？新興耳機品牌realme繼Buds Air之後，再度推出真無線耳機新品「Buds Q」，體積更小超輕巧。來請來法國設計大師、愛馬仕(Hermès)合作設計師 José Lévy跨刀設計，絕對值得一看。

realme Buds Q相比realme Buds Air，體積更輕巧。外觀採用鵝卵石設計，整機找不到一條直線，由無數條曲線勾勒而成，採用9μm火花紋工藝的機身表面，呈現了磨砂質感，讓你彷彿感受到鵝卵石的獨特觸感。耳機採用PC+ABS複合材料讓單邊耳機只有3.6公克。小巧的機身中仍放入10毫米聲音單元，搭配PEEK&PU高分子振膜，呈現均衡音效，且支援AAC音頻，DBB動態低音加強。

realme Buds Q包裝及內附配件。（黃慧雯攝）

realme Buds Q與充電盒。（黃慧雯攝）

realme Buds Q耳機採用豆式設計，整體體積很小，充電盒也相對較小。耳機搭配三種尺寸不同的耳塞，拆換都很簡單，耳塞內環還有黃色滾邊，很有realme品牌特色。耳機單次充電可以播放音樂約4.5小時（40mAh電池），或連續通話約3小時，躺在床上跟閨密聊天，不用再擔心耳機線纏繞，更能盡情談天說地。配合充電盒（400mAh）則可提供約20小時的續航力，一整天外出相當夠用。耳機雖然沒有搭配扣緊耳廓的設計，但是佩戴上不會很容易掉落(並沒有測試配帶著跑步的場景)，雖然第一次戴上有點擔心恐怕會容易掉落，但是並沒有出現類似情況，配戴時舒適度很不錯，也不易掉落。

realme Buds Q有磁吸設計，耳機不容易掉落。（黃慧雯攝）

realme Buds Q充電盒採用microUSB充電連接埠。（黃慧雯攝）

realme Buds Q跟realme Buds Air一樣，需搭配realme Link App來使用，目前仍沒有iOS版，僅能配對Android手機使用。可能由於評測時間較早，在realme Link App的耳機產品中還找不到Buds Q的蹤跡，但是透過手機開啟藍牙搜尋附近裝置，可以找得到它並進行配對。由於支援藍牙5.0，下一次再拿起耳機，會自動跟上一個配對的裝置自動配對。

realme Buds Q充電盒搭配microUSB充電連接埠，前端有充電指示燈，充電中顯示紅燈，電量充足時顯示綠色。滿有趣的一點是，realme Buds Q外頭的觸控位置都印上了品牌的R字樣，乍看之下很像兩支耳機都是右耳專用，有點容易誤會；但其實左右耳的標示寫在耳機內側，要花點時間才會找得到。內側也分別有兩個充電接觸點，配戴上不會感受到金屬接觸點帶來的不適。觸控則可用來控制音樂播放(輕觸2下可播放/暫停音樂、接聽電話；輕觸3下可換下一首；單邊長按2秒可掛斷電話；兩邊同時長按2秒可進入/退出電競模式)。

實際體驗上，realme Buds Q低音部分較為渾厚，但是層次感較低。感覺整體高中低音的組合上，低音比較明顯，但是會顯得中高音不是非常清晰。但若開啟AAC高品質音訊模式，可以明顯感受到中高音的表現更為清晰。Buds Q並不支援主動或被動降噪，帶上會呈現與外界隔絕的狀態。因此，比較適合在家自己體驗音樂時使用。如果工作位置不時會有同事跟你互動、聊天，或是溝通公事，可能會因為聽不到對方說話，造成額外誤會。使用時還請留意。

若是透過手機欣賞影片時同時搭配realme Buds Q使用，則可以明顯感受到影音不同步的延遲，但是如果只是聆聽音樂，不同步看影音內容的話，當然就不會感受這麼明顯。玩手游時使用realme Buds Q，可輕觸耳機兩邊同時長按2秒進入電競模式，可以降低延遲情況（119ms），帶來更好的遊戲體驗。但嚴格來說仍舊可以感受到音效延遲的情況，若是玩競技類遊戲，慢一秒就可能沒命的情況，建議還是要搭配延遲更低的耳機，或是用其他更合適的產品。

用途上，realme Buds Q算是一款入門級的真無線耳機，外型小巧便於攜帶。整體設計語言比音效體驗更為出色。在真無線耳機充斥的市場下，入手realme推出的真無線耳機，是對於產品價格有高敏感度的消費者可以挑選的選擇。官方提供經典黑、白、黃色的耳機顏色可選，喜愛特色鮮明產品的朋友，可多加參考。

(科技)