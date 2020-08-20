新冠肺炎喪失嗅覺症狀與流感大不同

研究新冠肺炎病患的歐洲研究人員說，患者喪失嗅覺的症狀很獨特，和重感冒或流感大不相同。

據BBC新聞網報導，新冠肺炎患者一旦喪失嗅覺，症狀往往來得很突然，而且十分嚴重。此外，他們通常不會鼻塞，也不會流鼻水，多數新冠肺炎患者仍能輕鬆自在地呼吸。

《鼻科學》（Rhinology）期刊的研究人員說，新冠肺炎患者另一個獨特的症狀，就是他們會「真正」喪失味覺。這並不是說，由於他們嗅覺失靈，味覺就會稍微受到影響，而是真的甚麼味道都嚐不出來，連是苦還是甜都無法分辨。

而專家懷疑，這是由於新冠病毒會攻擊直接與嗅覺及味覺有關的神經細胞所致。新冠肺炎的主要症狀包括：發燒、不斷咳嗽，還有喪失味覺或嗅覺。

而領導這項研究的，是英國東安格利亞大學（University of East Anglia）教授菲爾帕特（Carl Philpott）。他對30名志願者進行了嗅覺與味覺研究，其中10人為新冠肺炎患者，10人有重感冒，而另外10人則是健康民眾。

菲爾帕特指出，新冠肺炎病毒和其他呼吸道病毒的截然不同。他說，民眾可以在家用咖啡、大蒜、柳橙，檸檬或糖等來進行嗅覺和味覺測試。不過，要是他們懷疑自己感染新冠肺炎，還是得接受醫療院所的正式檢驗。

(中時新聞網)