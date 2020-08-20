在美國財長梅努欽上周表示，不符合美國會計準則的任何在美上市企業將於明（2021）年底前被交易所除牌之後；美國國務院發函給國內大學及學院，要求出脫旗下捐贈基金所持有的中概股，並警告在美上市陸企面臨下市風險。

美國財經媒體報導，美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿Keith Krach周二（18日）發函給美國大學及學院董事會的信中表示，美國將加強上市標準，可能導致中概股明年底前從美國交易所下市，持有大陸公司股票將使學校面臨較高風險。

據調查，美國大學及學院基金對陸企的投資金額超過10億美元，主要是看好陸股帶動的報酬；截至2019年6 月，大學捐贈基金的股票中約13.9%為國外股票。

國務院還警告院校，指大陸在校園的影響力日益增強，而美國正加速調查大陸非法資助研究、竊取智慧財產權及人才招聘。

路透上周報導，梅努欽宣布，在美上市但不符合會計準則的大陸或他國企業，將於2021年底前從美國證券交易所退市。有分析指出，美陸角力加劇，中概股勢必加速回歸進度，預計2020年下半年將有6至9檔美股中概股在香港二次上市，被點名的包括新東方、華住酒店、百勝中國、寶尊電商、萬國數據、好未來及世紀互聯等企業。

(中時新聞網)