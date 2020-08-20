【回憶殺】80年代有許多台灣女星勇闖香港影壇，其中一位曾在《英雄本色》與張國榮飾演情侶，甜美臉蛋和清新氣質獲得矚目，她就是「神仙姐姐」朱寶意。

朱寶意的父親很早逝世，她10歲隨母親到美國生活，成年後返台發展演藝事業，電影處女作為1982年的《九彎十八轉》，但並沒有馬上走紅，後來她到香港拍戲，入行10年參與30多部作品，曾在《龍的心》飾演成龍女朋友，《奇緣》與周潤發有對手戲，不過真正讓朱寶意聲名大噪的，絕對是和張國榮合作神作《英雄本色》和《英雄本色2》，她在戲中飾演張國榮的女朋友Jackie，是唯一一個女主角，清新脫俗的外表使她人氣不斷攀升，之後再度與張國榮合作《胭脂扣》，扮演楚娟協助如花（梅艷芬飾演）尋覓十二少（張國榮飾演）。

朱寶意曾和張國榮是螢幕情侶。（圖／微博@朱寶意Emily）

朱寶意是80年代女星，和許多大咖影星合作過。（圖／微博@朱寶意Emily）

雖然和許多大咖影星合作過，但朱寶意一直未能大紅大紫，即便破尺度拍三級片，都沒有太大起色，直到1994年突然消聲滅跡；知情人事透露當年朱寶意赴大陸工作時被富商強烈追求，而為富商產下一女，赫然發現對方早有家室，陷入小三窘境，於是獨自撫養女兒長大，但她仍與前夫有聯繫。

今年59歲的朱寶意，早就已經過著愜意的退休生活，曾赴德國學習陶瓷插花，也在上海開設花藝陶瓷教室，女兒已長大成人，遺傳到她的美貌，生得亭亭玉立。

朱寶意和女兒。（圖／微博@朱寶意Emily）

朱寶意和楊丞琳。（圖／微博@朱寶意Emily）

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)