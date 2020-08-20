隨著美國情報單位警告中俄等外國勢力介入美國總統大選可能性增加之際，美國參議院情情報委員會18日發布一份針對2016年俄羅斯是否干預美國大選的報告中指出，川普曾在2008年時私信致俄羅斯總統普丁，稱「我是你的超級粉絲」，讓外界再次質疑當年川普捲入「通俄門」的程度。

Trump wrote in a 2007 letter to Putin that he was a “big fan.” If only Trump showed as much enthusiasm for American... 由 Nicholas Kristof 發佈於 2020年8月19日 星期三

據《富比士》網站報導指出，普丁於2007年時登上當年時代雜誌「年度風雲人物」，川普當時向他致信表示「親愛的總統普丁，恭喜您成為《時代》雜誌年度人物，您絕對稱得上這稱號，或許你可能已曾聽過傳聞，我是您的大粉絲！好好保重」，並在自己簽名下方加上「我是您的超級粉絲」。

報導指出，在俄羅斯有多項潛在房地產開發計畫的川普，一直對俄國很感興趣，並在他1987年出版的暢銷書《交易的藝術》一書中就提到，「當我與蘇聯大使坐在一起午餐後，就興起了在俄羅斯取得一塊地的念頭」；到了2016年問鼎白宮時，川普仍繼續追求在莫斯科取得房地產。

另外，川普也對取得《時代》雜誌「年度風雲人物」頭銜十分感興趣。在2015年時，川普參加總統大選吸引了全美國各大媒體的頭版，但他抱怨為何當年《時代》仍要選德國總理梅克爾作為年度風雲人物。川普事後在推特上表示，「早跟你說，就算我如此受歡迎，《時代》絕對不會選我當年度風雲人物，他們選了一個正在毀了德國的人」，不過2016年他就如願以償，獲得當年風雲人物頭銜。

除了2007年致信後，川普又於2013年再次致信普丁，邀請他作為嘉賓參加當年在莫斯科舉行的環球小姐選美比賽，還在信件下方註明「全世界最漂亮的女人！」。另外他也在信中表明，希望藉此與普丁私下會面。

不過，在2016年7月起展開的競選活動中，川普一再宣稱「我與俄羅斯完全無關，任何事」。

(中時新聞網)