美國商務部周一(17日)加強制裁華為，凸顯出只要握着幾家美國公司，就足以癱瘓掉華為的供應鏈，因美企在關鍵領域仍稱霸全球。

對華為來說，美國的軟體、智慧財產、晶片設計工具和重要材料，在全球業界幾乎每個人都必須用到，從高通、三星到聯發科，甚至日本同業。換言之，根據最新禁令，恐怕很少廠商可仍自由地出貨給華為。舉例來說，設計晶片必備的電腦軟體領導者全是美國公司，例如Cadence、Synopsys及Ansys等。全球第三大晶片設計工具供應商Mentor Graphics雖然在2016年被德國西門子收購，但在美國仍廣泛營運。

報導指出，這4家公司總共掌握了晶片設計工具的九成市佔率，短期內不容易被其他公司取代，而設計晶片必須倚賴這些工具軟體。

另外，晶片設計商安謀(Arm)，其研發的設計架構被全世界超過九成的智慧手機晶片使用。安謀雖然國籍是英國，但主要研發中心和研發能力是在美國，因此也必須遵守禁令。

因此，全球各大晶片開發商不論國籍，幾乎很難不用到美國技術。

(中時新聞網)