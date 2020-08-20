約瑟夫楊上季在復賽階段表現相當搶眼。(新華社)

《搜狐體育》近日爆料，大陸CBA上季聯盟得分王南京同曦外援約瑟夫楊，有望藉由北京首鋼與同曦在今年選秀權交易跳槽北京，成為北京下季小外援，代表剛拿到中華民國護照的林書豪，或許改用台籍身分出場，也可能擠走周儀翔。

先前CBA公司公布各隊選秀交易，北京把今年第1與第2輪選秀權送給同曦，卻沒提及北京換取怎樣回報，由於CBA規定外援的優先續約權在原本效力的母隊手上，所以北京很有可能用今年選秀權，去跟同曦換回約瑟夫楊的簽約權。

約瑟夫楊堪稱CBA上季表現最優異的外援，除了場均38.3分拿下聯盟得分王，更在復賽階段平均拿下43分、5.5籃板及5助攻，甚至上演單場豪奪74分，得分能力不在話下，最後更獲年度外援獎項，不少CBA球隊當然都想把他挖走。

假如約瑟夫楊真的跳槽北京，北京小外援名額將由他取代林書豪，豪哥想續留北京，可能方法之一是改用台籍球員身分，畢竟大陸CBA新球季規定每隊只能有1名台籍球員，所以北京可能忍痛放棄周儀翔，除非CBA規定再次有所改變。

周日滿32歲的林書豪，當前不僅是否重返北京首鋼打球充滿變數，能否替中華男籃效力？恐怕也屬「假議題」，畢竟FIBA規定除非球員是在台出生，或在16歲前取得護照，否則仍占歸化名額，中華隊找豪哥機會不高，何況今、明兩年更無重要國際賽事。

(中時 )