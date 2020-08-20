在 Instagram 查看這則貼文 朝古銅色邁進欸母湯 放棄防曬 吳善文（@v881229881229）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 上午 3:42 張貼

知名YouTuber黑男拍攝配對單元「黑男邱比特」深受網友喜愛，日前他又在東區捕獲野生的台大牙醫系正妹吳善文，烈焰紅脣辣露小蠻腰的美豔打扮，引發網友暴動，驚豔讚爆「台大牙醫，這個在學校直接被追爆了，而且講話感覺很混血 讚啦善文」、「這未來的牙醫太美了吧！偶以後也要給她看牙齒」。

台大牙醫系正妹吳善文高顏質加上火辣身材，讓黑男配對影片一曝光，瞬間引爆網友討論。吳善文也大方分享理想型條件，希望未來另一半要會穿搭、有想法，最好是小眼睛的男生。

吳善文曾在論壇曝光自己小時候照片。(取自D Card)

但其實吳善文的美貌背後付出不少努力。網友就起底她今年5月在《D card》的一篇文章「女人只要長的漂亮，人生就做對了一件事」，她在文中表示從小就不是特別漂亮的人，曾鼓起勇氣跟人告白，卻被狠拒「很清楚的聽到他在我正前方故意跟旁邊的同學吼：她那麼醜我才不要跟她在一起」，也曾被人說「你什麼都會，但就是長的醜」。

她透露自己在重考、上大學的那年，開始學化妝打扮自己，試著吃胖讓身材別這麼乾癟，經過一番努力過後，終於變成現在的自己，更謙虛地說：「不是變的特別漂亮，但比以前好多了。以前真的好羨慕那些從小就很漂亮的人，現在依然羨慕，卻也很珍惜自己有的，真的真的，比以前好多了。」宛如醜小鴨變天鵝的真實經歷，被網友大讚超勵志！

(中時新聞網)