這位名為娜茲（Naz Riahi）的美國女子，日前到超市採買需要的食材，當她挑選的過程中，卻意外發現1項放在冷凍櫃上的食材「義式素食香腸」相當引起她的注意。(取自Twitter社群)

美國有1名素食女日前超市採買食材時，驚見冷凍櫃上竟出現驚為天人的男人香菇頭。素食女表示，這個食材是1種義式素食香腸，第一眼看去，實在有夠像極男生下體的小鳥，讓她在現場哭笑不得，因她覺得這食材的形狀實在太有趣了，將它拍下上傳道社群平台上分享給大家欣賞。

據了解，這位名為娜茲（Naz Riahi）的美國女子，日前到超市採買需要的食材，當她挑選的過程中，卻意外發現1項放在冷凍櫃上的食材「義式素食香腸」相當引起她的注意，原來是這項食材乍看之下，像極男生下體的小鳥，因是盒包裝，裡頭1次放了3條，而且外形還相當的巨大讓她當場哭笑不得。她推測有可能是冷凍櫃為開放式，讓溫度升高才使得香腸變像男性下體尚未硬前起來的外形，雖然從文中並不曉得娜茲後來是否有購買，但她說明可能之後會考慮購買其他廠商的素食香腸。

娜姿將照片上傳到平台後，造成網友一陣轟動，不少網友紛紛留言，「別貼出來讓我看到啊！」、「這還好吧，我以前也常常看到這樣的食材」、「我覺得你香腸也看的很興奮」、「我決定明天要買一盒回家」。

(中時新聞網)