中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，但近日意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查。對此，前國民健康署署長邱淑媞直言，陳時中亮了一把很難看的刀，且還企圖把彰化縣衛生局局長推下髒水。

邱淑媞在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，居家檢疫為什麼要檢疫，就是可能有些人會發病，所以居家檢疫期間怎麼去就醫，這個阿中部長不知道，但所有的衛生局都知道怎麼做，因為這麼多個月來他們已經有一套就醫的標準。

邱淑媞指出，這件事情就暴露出，每次在防疫上同樣的狀況，「中央制定政策 就紙上作業，那誰去執行？誰面對傳染的壓力？」入境沒有普篩，這些人帶有病毒，回到縣市，傳染給縣市的民眾，而要為民眾安全把關地方上的衛生局會有壓力，所以地方衛生局就會超前部署，會跑得比中央前面。

對於衛生局求好心切去檢驗民眾，結果卻是做了對事被懲罰，而且衛福部還利用防疫的記者會，宣布陳時中部長下令政風調查，讓邱淑媞覺得這件事情很奇怪，並分析，「地方是中央最親密的盟友，你今天不知道哪根筋不對，不是去跟他講，直接亮刀，一把很難看的刀，公務員都知道，被政風調查是很可恥的事情。」

邱淑媞還說，連檢調單位查立委也布線好幾年，要有證據、有依據才能行使公權力，並質疑莊人祥講出來的理由，哪邊有涉及貪贓枉法？邱淑媞強調，要了解狀況的話，打一通電話，或找疾管署的地方辦公室就好了，結果卻要派政風，還用記者會來發布，會讓人家感覺是刻意引導風向，「說把你往這個貪贓枉法的方向走，把一個長期以來地方上非常戮力從公、乾乾淨淨的局長，把他推下一灘髒水之中。」

(中時新聞網)