在香港一向被視為有獨立自主新聞政策的香港電台，從去年以來多次被指節目內容偏頗，尤其電台知名節目《頭條新聞》部分環節更被指抹黑警隊、誤導公眾。香港通訊事務管理局於今年5月裁定相關投訴成立，並對香港電台發出警告，該電台節目製作人員工會及一個記者組織今(19日)在最後限期前，向法院提出司法覆核，要求推翻通訊局發出警告的決定。

據《東網》報導稱，申請司法覆核的香港電台節目製作人員認為，通訊局沒有考慮《頭條新聞》諷刺時弊的性質，錯誤理解《電視節目守則》，並且不合比例地限制言論自由，因此要求法庭推翻有關通訊局於今年5月19日的決定。

報導說，香港電台工會曾計劃向公眾籌款以支付司法覆核費用，惟公務員事務局回覆詢問指出，若未經局長許可，工會不得向市民籌款。

通訊事務管理局曾於5月19日表示，收到超過3300人投訴《頭條新聞》惡意抹黑、污衊和嘲諷警隊和政府防控疫情工作，審議後裁定投訴成立，並向香港電台發出警告，敦促其嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。香港電台其後曾表示，會嚴肅督促，向市民及感到被冒犯的警察致歉，並暫停《頭條新聞》的製作。

(中時新聞網)