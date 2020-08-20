一位男性網友在論壇上訴苦，坦言自己性慾很強，但女友卻是相反，對性事總是興致缺缺。最近和女友認真討論後，對方竟對他說「我發現自己可以接受性愛分離」，更不介意他去找砲友。原PO不解，想問大家看法，不過眾人一看就查覺不對勁，驚曝背後恐怖真相。

原PO在PTT男女版上表示，女友一直對性事這塊不是很有興致，她也知道原PO需求很大。最近剛好聊到了這件事後，女友跟他說「我發現自己可以接受性愛分離，言下之意就是說，我不反對你去外面找砲友，因為我不想讓你受委屈，你有自己的需求，我也不要因為性事這個原因跟你分手。」

而原PO聽完則認為，「如果真的要選，還是會選擇跟女友分手。」認為他無法跟一個完全不愛的人做出這種行為，在道德上也說過不去。想問網友的意見，但眾人一看，卻驚覺不對表示「她在測試你，這陷阱題」、「 開放式關係的試探問句」、「你去約炮後馬上提分手給你看」、「她都說可以性愛分離了 意思是你可以去外面找她也能？」

多數網友認為，「她在考慮跟你分手了，就這麼簡單，對愛的人沒那麼多543」。甚至有人猜測「說不定她比你早一步了，良心過不去所以跟你說」、「她只是不喜歡跟你打砲而已」、「其實你早就綠了，在等你分手；不是不做，是不跟你做」。

(中時新聞網)