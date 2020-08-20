彰化縣進行精準篩檢已經4個月，就是徵詢居返台居家檢疫個案是否願意到醫院進行篩檢，啟動至今，從4月到7月以第三天進行初篩，已採1400多例，都沒有篩到，從8月起改採第10天徵詢採檢，短短不到10天，累計37例，檢出1例美國返台少年的陽姓個案。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，從4月起進行「精準篩檢」，從疫區的返台人士第3天， 4月到7月已篩檢1400多例，平均每天10至12例，但都沒篩到。後來發生比利時工程師無症狀確診個案，科學實證也發現，無症狀感染者第10天後，發病率最高，加上來台外籍人士陸續確診，才調整做法，從8月1日起，啟動第10天的「徵詢採檢」。

從8月1日算起第10天，也就是11日起陸續有人接受採檢，累計37例，17日檢出從美國返台少年陽性無症狀個案是首例，葉彥伯指出，因為居家隔離檢疫，第14天就可以「出關」了，而通常發病的前兩天，病毒量最高，怕有漏網之魚，為了防杜傳播到社區去可能，才進行第10天採檢。

葉彥伯也表示，過去都以為若會發病，可能在第5天，才以第3天進行初篩，後來越來越多國外發現來自台灣的確診者或國內發現無症狀感染者情形，調整作法，這次採檢37例，就檢出了1例陽性個案，也是很驚人，不過，還不能去推論無症狀陽性比例就是1／37，因為數據的累計還不夠多。

對於這次檢出陽性還被謠傳是高官之子，綠營立委等看不下去闢謠，指出就平常孩子，父母長年住在美國，媽媽是台灣人，媽媽暑假帶他回台探視外公。

中華民國醫師公會全國聯合會前祕書長蔡明忠指出，站在病人、家屬立場，想要進一步確認自己是否感染的心理，完全可以理解，自願、自費採檢，何錯之有？怎麼會因為檢測結果是陽性，轉過頭來要調查衛生局？面對陽性無症況個案增多，更需要中央、地方攜手怎麼面對。重點還在了解，面對陽性個案怎麼辦？是否會造成感染，或者感染的強度等，都亟待進一步研究，太多正事要做了。

(中時 )