藝人金剛和小嫻認愛，男方前女友梁云菲一聽消息，18日在IG限時動態發文「我祝福你們」，未料19日她突然坦言：「祝福這兩個字說起來簡單，但若要真心真意、誠心誠意，很抱歉，我沒有。」並吐露心中委屈，掀起熱議。

梁云菲19日在IG上傳一張自己的黑白照，有感而發寫下：「我懶得爭辯是認為格局不同，簡單來說就是雞同鴨講、對牛彈琴，一個講的是道理，一個需要談的是情緒，而只要有一方無法理性冷靜的談論，那就是溝通破裂，既然無法溝通那又何需再白花口舌。」

梁云菲雖然沒直接點名，但意有所指地說：「即便我帶著這些你丟給我的一刀一劍，那就當念在過去你也曾對我好，算了。」並說自己的心是肉做的，也會受傷流血，「我接收這些屈辱後，還要再加以祝福你，我真的做不到，我沒有這麼好。」

梁云菲更直言：「我有兩分埋怨、一分憤慨，剩下七分才是祝福。而那七分也是給她的，所以你一分都沒有。」似乎在回應前一天送出的祝福，不禁讓人聯想到前男友金剛，如今爽快吐出心理委屈，讓她直呼：「我想，我不會再委屈自己，讓自己當一個官方的人。至少不會當個表裡不一的人。」

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- 學習官方的說話，圓潤的講事情， 不管心裏有什麼其他抵觸的想法， 都必須因為社會所期待的道德規範而委屈自己。 這樣真的對嗎？ 或許也沒有對與不對， 只是有時候講出一些事實， 你就要有承擔被討厭的能力， 但另一方面來看，好像倒是挺痛快的？ 我不是什麼聖人， 也會有各種好與不好的情緒， 但這社會告訴我不要隨意透露自己的負面， 不然好像就是不對的？ 好像就是自己的問題？ 可是我真的受夠各種官腔的說法了！ 我不為社會而活，是為我自己。 所以本我，應當才是核心。 只是礙於職業， 所講的話都容易被放大或誤解， 我就是這樣壓抑著， 以不傷害到他人為主， 也希望所有事情都能平淡解決。 但非所有人都像我這樣，具有同理心， 這也是我這幾個月所學到的道理。 不是每個人， 都跟自己心裡預設值一樣那麼好， 甚至是糟糕。 我懶得爭辯是認為格局不同， 簡單來說就是雞同鴨講、對牛彈琴， 一個講的是道理，一個需要談的是情緒， 而只要有一方無法理性冷靜的談論， 那就是溝通破裂， 既然無法溝通那又何需再白花口舌。 即便我帶著這些你丟給我的一刀一劍， 那就當念在過去你也曾對我好，算了。 但我腦中徘徊了好久， 我必須誠實的面對與檢視自己。 我認為這一切太不公平， 為什麼我就得承受莫須有的罪名， 為什麼我獨自承受這些人格侮辱時， 請求你的澄清與協助， 卻是換來你更狠的一字一句。 我接收這些屈辱後， 還要再加以祝福你，我真的做不到， 我沒有這麼好。 我的心也是肉做的， 一樣會受傷會流血。 祝福這兩個字說起來簡單， 但若要真心真意、誠心誠意， 很抱歉，我沒有。 我有兩分埋怨、一分憤慨， 剩下七分才是祝福。 而那七分也是給她的， 所以你一分都沒有。 講實話很爽快， 甚至會上癮， 我想， 我不會再委屈自己， 讓自己當一個官方的人。 至少不會當個表裡不一的人。

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(中時新聞網)

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