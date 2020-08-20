藝人金剛和小嫻認愛，男方前女友梁云菲一聽消息，18日在IG限時動態發文「我祝福你們」，未料19日她突然坦言：「祝福這兩個字說起來簡單，但若要真心真意、誠心誠意，很抱歉，我沒有。」並吐露心中委屈，掀起熱議。

梁云菲19日在IG上傳一張自己的黑白照，有感而發寫下：「我懶得爭辯是認為格局不同，簡單來說就是雞同鴨講、對牛彈琴，一個講的是道理，一個需要談的是情緒，而只要有一方無法理性冷靜的談論，那就是溝通破裂，既然無法溝通那又何需再白花口舌。」

梁云菲雖然沒直接點名，但意有所指地說：「即便我帶著這些你丟給我的一刀一劍，那就當念在過去你也曾對我好，算了。」並說自己的心是肉做的，也會受傷流血，「我接收這些屈辱後，還要再加以祝福你，我真的做不到，我沒有這麼好。」

梁云菲更直言：「我有兩分埋怨、一分憤慨，剩下七分才是祝福。而那七分也是給她的，所以你一分都沒有。」似乎在回應前一天送出的祝福，不禁讓人聯想到前男友金剛，如今爽快吐出心理委屈，讓她直呼：「我想，我不會再委屈自己，讓自己當一個官方的人。至少不會當個表裡不一的人。」

(中時新聞網)