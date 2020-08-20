據新浪財經引述榮鼎諮詢觀察到的數據顯示，過去18個月外資在大陸併購金額達到10年來最高。透過報告顯示2020年的前5個月裡，外資進入大陸進行併購的總額達到了90億美元，這也是外資在大陸併購的數量、價值第一次超過陸企的出海併購活動。

該報告將推動外資在大陸併購購案成長的原因，歸結為大陸廣闊市場的吸引、外資政策的放鬆，以及大陸企業在一些行業中已成為領頭羊等因素。

此外，據《經濟學人》指出在新冠大流行下，大陸比以往任何時候都更是世界工廠。由於大陸目前暫時控制疫情，且較早開始復工復產，讓出口企業獲得許多市場份額。觀察日本5月的進口商品中有30％產自大陸創下歷史新高，另外看到歐洲4月的進口商品中，大陸商品也占了24％，同樣創下紀錄。

回顧過去10年間，外資在大陸併購活動每年平均在200至250億美元規模。然而從2018年年中起，外資的併購交易開始上升，2019年的數字達到了10年來最高的350億美元。

(旺報 )