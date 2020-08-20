因近期洪災導致秋糧產量可能遭受不小損失，大陸全國農業災後恢復生產奪取秋糧豐收視頻調度會19日在北京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華出席會議並講話。他要求做好農業抗災奪豐收工作，必須以釘釘子精神一季接著一季抓，直到實現全年豐收為止。

據新華社引述胡春華表示，要迅速組織農民全面展開在田作物災後生產恢復，抓緊修復災毀農業設施，強化資金、物資和技術等支持保障，最大限度降低災害的不利影響。

胡春華也要求須嚴密防範颱風、洪澇、乾旱、早霜等氣象災害，確保秋糧全面豐收到手；加大生豬生產恢復力道，堅決如期完成豬肉穩產保供目標任務，確保供應明顯改善，同時統籌抓好禽肉、禽蛋、牛羊肉、水產品等生產，穩定市場供應。

胡春華並對長江重點水域禁捕和退捕漁民安置保障工作進行部署。他強調有關地區和部門要具體落實，做細做實漁民補償安置，持續保持對非法捕魚行為的嚴打高壓態勢。

(旺報 )