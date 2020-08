八三夭29日將重回高雄巨蛋舉辦「想見你想見你想見你」2020生日趴演唱會,19日更宣布驚喜活動8月 20日起至9月27日將在台北台大 Backstage Cafe、高雄駁二 NOW & THEN by nybc 同步舉辦樂團首次攝影展「BEHIND the Stage / the Tour」,近期五位團員也在社群上揭露,為了讓觀眾都擁有最安全、難忘的演唱會體驗,高雄巨蛋演唱會將於入場時發放「八三夭特製款」中衛口罩,為萬名歌迷「超前部署」下訂單,不只想見你,在防疫新生活的階段更宣示「想罩你」,寵粉指數再升級。

八三夭以「暑假的最後一天」為名成團,熱血的搖滾創作與八月的炎熱氣候相呼應,每年生日趴也成為歌迷間最期待的聚會,2020 年則先推出樂團年度周邊、舉辦北高攝影展,在宣告重返巨蛋的同時,更將「夭怪嘉年華」帶往高雄擴大舉辦,邀請到艾文、洪申豪、唐貓、謎路人、魏嘉瑩等多組音樂人從中午開始於高雄巨蛋戶外廣場接力開唱,主唱阿璞表示:「八三夭也是從小舞台開始,一路受到許多前輩支持,才能幸運地走上巨蛋,現在比較有能力後也想提供這樣的舞台,邀請我們自己都很喜歡的音樂人共襄盛舉。」

(中時 )