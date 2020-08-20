由金曲製作人陳子鴻所打造的全新六人女團PER6IX，從公開徵選到培訓三年，歷經無數驗收及淘汰制度，才誕生出六人的組合在今年四月發行首張單曲《We’re PER6IX》，宣傳期走遍大大小小通告，主打歌〈不讓〉也擁有不錯成績，PER6IX官方帳號19日發布新貼文寫到：「來張今天的驗收照，最近的日常大多是這個模樣，不是練習就是在練習的路上。」

PER6IX的團員們坐在地上展現舞蹈POSE，但隨著貼文發布的照片卻有七人，有粉絲發現在底下發問：「第七人到底是誰？不是都出道了為什麼還有驗收？」同時，團員之ㄧ的彭名慧也發文說到：「一起在每次練習中反覆調整，能更強壯面對所有挑戰」，推敲應該是驗收後為自己及團員們加油打氣的發文。她貼文也有Tag其他團員的帳號，但第七人的帳號點進去是個不公開帳號(annieone_)，大頭貼也是放了一張不清楚的照片，令人匪夷所思，對此，他們所屬喜歡音樂賣關子：「大家可以持續關注PER6IX及每位團員們的IG，會有驚喜及新的消息給大家。」

(中時 )