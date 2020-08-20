呂士軒推出新專輯《市井小明》，19日舉辦發片記者會，厚重的粗框眼鏡是他的招牌標誌，他卻透露其實患有有圓錐角膜，他的左眼角膜會不斷增生成圓錐狀後破裂，因此他手術換了眼角膜，且之後都要帶硬式隱形眼鏡矯正，再加上有度數的鏡片眼鏡，自嘲：「我是6眼田雞。」

呂士軒提到，要長期戴著硬式隱形眼鏡很麻煩，有次表演還曾掉出來過，搞得他必須捏著眼鏡表演，起初他不知道自己罹患圓錐角膜症，只是發現眼睛有異樣，拖了1、2年才去診療，後來在排換眼角膜時，因為不想花父母的錢，任性拒絕，後來還是自己花更多的錢用買的。

而昨記者會上，好友陳珊妮特別站台力挺，並送上金曲獎座預祝順利得獎，談起2人相識過程，竟是陳珊妮主動邀歌，呂士軒約她先吃飯聊聊，沒想到聊到意猶未竟想回家續攤繼續聊，隨口問說：「要不要我載妳？」陳珊妮也大方答應就坐上他機車後座。

(中時 )