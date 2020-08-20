彰化篩出無症狀少年確診卻被政風調查，引爆地方民意沸騰，衛福部長陳時中昨雖做出解釋，仍難杜悠悠之口。北市議員游淑慧質疑，如果沒對無症狀少年篩檢會怎樣，她提出不敢想像的3個問題，如果答案都是yes，那還不快做入境普篩。

游淑慧在臉書上說，如果彰化衛生局「沒有」對這一名「無症狀感染」少年篩檢，只按衛福部的SOP居家檢疫14天。那她要請問陳時中部長不敢想像的3個問題。

這位已居家檢疫10天的無症狀感染者，再過4天，若仍無症狀，原本的他是否就可以解禁、自由外出？病毒不知不覺就會進到社區。然後當他人與這位無症狀感染者接觸後，有沒有被傳染的危險性？有沒有可能還有類似的入境案例，只因從頭到尾都是無症狀感染者，於是居家檢疫滿14天後，因為沒有症狀，就進入了社區內，生活在我們其中？

游淑慧指出，如果衛福部對以上三個問題的回答都是「Yes」，那還不考慮入境普篩嗎？她問過北市衛生局，入境者按人口數，還是以雙北居高，那台北市豈非風險最高？派政風調查彰化衛生局的作為，游淑慧不懂，陳時中在賭什麼？賭一口氣、賭面子或賭運氣？她最後還標記「提問問題政風要不要調查」，大酸陳時中下令政風調查的作為。

(中時新聞網)