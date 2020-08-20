美股那斯達克指數在本周一與周二持續改寫歷史新高，而標普500指數，週二也以3,389.78點，超越了今年2月19日以來的收盤新高水準，兩大指數的多頭架構明朗，確認前波受制新冠疫情影響的美股史上最短命的熊市，是否就此謝幕，引起爭議。

據CFRA首席投資策略師Sam Stovall指出：一般投資人過日子是看眼下的情況，而華爾街則是看明天，簡單的解讀就是看未來。

受惠Fed的貨幣與相關財政刺激政策不斷推出，且各家藥廠積極研發疫苗，在今年底前瀕問世的信心，也不斷在上升。係市場得持續看多主因。

此外，據LPL Financial股票策略師Jeff Buchbinder表示：金融體系持續有大量資金在流動，其中很多資金湧入股市，在股市找尋夢想與安家。

Buchbinder指稱，目前看起來，科技類股愈發具有吸引力，因為債市收益率，在可見的未來仍將位處歷史低檔水準，在債市的可能的回報相對有限下，使基本面強者恆強的科技股，持續受到市場關注。

他表示，儘管第二季的科技類股飆升勢頭，在第三季以來似有所放緩，但該類股表現繼續強於大盤。他明確的表示：上漲股和下跌股之間的差距拉大，仍展現強者愈強態勢。

這局面與台股近期在歷史高原區的震盪趨堅格局，似相互輝應，雖然部分法人在前波漲多科技股上似有換股動作，但基本面趨勢騙不了人，具高技術門檻、高毛利、高股息，且在全球具競爭韌性的科技股，預期將在高檔適度整理後，波段仍持續揚帆。因此，個股依題材面的大波段行情，是否依然強者恆強，值密切追蹤。

文章來源：路透

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