小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】蔡指示 讓小明來得及回來上學

疫情指揮中心昨宣布，即日起，高中以下學校可依既有規定向教育部申請各國家地區境外學生入境，因是未成年，父母可陪同回來，符合入境資格的境外學生共2532人。至於「小明」和陸生返台開放時程，陸委會主委陳明通昨透露，蔡總統相當關心此事，「指示一定要讓這些人來得及回來上學」。

【2】北市混居旅店 28日開罰

針對居家檢疫者與一般旅客混居的防疫破口，台北市政府21日將公布違法旅宿業者名單，並在28日開罰，對於疫情指揮中心原本研議開放一般旅館可收居家檢疫旅客和一般旅客混居，在新北市等首長反對後，昨也喊卡。未來只有防疫旅館可收居家檢疫者，且須經過申請、訓練和演練，採分層或分棟管理，相關防疫旅館名單也會公開透明。

【3】傳接掌海基會 王金平駁空穴來風

原任海基會董事長李大維今年6月初因總統府祕書長蘇嘉全請辭，臨危受命接任總統府祕書長，海基會董事長懸缺至今，外傳將由前立法院長王金平出任，王昨晚否認，強調是空穴來風。不過海基會祕書長已內定將由蔡英文總統辦公室主任詹志宏出任。

【4】愛奇藝條款 逼走10億版權採購

經濟部開鍘，祭出「愛奇藝條款」，封殺大陸地區OTT TV在台經營，上百萬用戶權益受到影響。台灣OTT TV業者認為，雖說經濟部將愛奇藝代理商逐出台灣，但只是「紙上驅離」，無礙愛奇藝在台發展，相反的，台灣賠了夫人又折兵，不僅國庫稅收少一筆，台灣的影視製作業者更將少了一個回本的管道。

【5】郭宗坤喊冤被疑脫產全因病危

柯以柔因廚師老公郭宗坤捲入桃色風波，經法院判准離婚，本報日前獨家披露柯為了防止郭變賣房產，向法院申請查封郭的名下房產，法院並於上周作出准予查封裁定。柯的律師19日發聲明，點出執行查封的關鍵原因是「疑有脫產之嫌」。郭則解釋，去年3月因心臟病一度病危，當時存活率只有百分之10，所以才設定給家人。夫妻撕破臉對簿公堂，各說各話。

(中時新聞網)