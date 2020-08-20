菲律賓東方一熱帶系統持續發展，路徑預測漸趨一致，未來將北上朝琉球群島移動，周六（22日）、日（23日）最接近台灣；低壓發展成颱機率不低，屆時除了其環流影響，也將引進西南風，帶來明顯降雨，東部、中部、南部首當其衝。

7號颱無花果「煙消雲散」後，天氣注意力轉移至下一個颱風，8號颱巴威。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指菲東低壓發展緩慢，「仍有成颱機率」，預估22日通過台灣東部外海，23、24日移動至琉球附近。

熱帶系統沿太平洋高壓邊緣北上，高壓勢力消長成為關鍵，若高壓退，低壓路徑偏東，對台灣影響較小。吳德榮表示，周末受該低壓外圍影響，天氣不穩定。

中央氣象局預報員李孟軒指出，低壓通過台灣東側後，下周起西南風增強，水氣漸趨明顯，午後陣雨甚至雷雨範圍擴大，降雨時間也較長。

今、明兩天恆春半島有零星短暫雨，其他地區以午後為主，山區有局部大雨。受東南風沉降影響，今桃園以北高溫悶熱；以昨為例，最高溫發生在三峽，達38度。

(中時新聞網)