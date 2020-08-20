面對外界對自己表現的嚴重質疑，爵士當家射手米契爾直接用實際行動證明自己！米契爾20日全場投14中10，含三分球投7中6，攻下全場最高30分，其中第3節更是獨拿21分，帶領爵士124比105橫掃金塊，也把季後賽首輪戰局扳成1比1平手。

打完上半場，爵士就靠戈貝爾的壓哨補籃，取得61比48領先，沒想到上半場相當沉默的米契爾，第3節投7中6，含三分球5投全進，單節獨拿21分，幫助爵士打完前3節，變成104比77大幅領先，直接把末節提前宣告垃圾時間。

身為先前第2名宣告確診新冠病毒的球員，米契爾來到季後賽火力全開，兩場季後賽下來，投47中29，命中率高達6成17，合計攻下87分，一舉改寫爵士季後賽隊史紀錄，原本紀錄是丹特利的83分，只能說米契爾今年季後賽太猛。

不僅是米契爾，克拉克生替補上場29分鐘，就摘26分的高效演出，戈貝爾也拿19分、7籃板，英格利斯18分，原本以為少了今年提前報銷的波達諾維奇，爵士外線火力必定下滑，沒想到他們連兩場季後賽都投進15顆以上的三分球。

(中時 )