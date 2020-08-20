中衛迷彩口罩開搶！屈臣氏今11時限量販售，各家整理包。（圖／截取自中衛官網）

近幾個月國外連環爆出台灣出境者確診，台大醫院小兒部主任黃立民警告，這反應社區中帶有病毒的人比例增高，恐是疫情要流行的前兆。讓民眾擔憂台灣社區感染的危險增加，不少人默默搶購口罩，而屈臣氏今天將開賣中衛迷彩口罩，台北市8家門市限定販售，將統一在上午10時30分發號碼牌，11點準時開賣，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

口罩販售一覽

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今天上午11點開賣匠心成人平面醫用口罩，另網站上也有南六、宏瑋、淨新與台灣國際生醫的口罩可選購，依搭配的組合不同，價格從850元到2580元不等，詳情請依網站為準。

●PChome 24h

網站上販售寶島醫用口罩組，款式有立體兒童加大及立體兒童兩種可選擇，搭配濕紙巾的組合，售價560元，另也有日本IRISV型剪裁三層式口罩和柔蝶的口罩可選，但要注意後面兩款非依用口罩。

●蝦皮購物

今天下午5點將開賣福德好罩，每盒50片裝，售價399元，每人限購2盒，詳情請依官網為準。

【美妝藥局】

●屈臣氏

台北市限定！八家特定門市將開賣中衛迷彩口罩，有軍綠迷彩、酷黑迷彩可以選擇，每盒30片裝，販售門市將統一在早上10時30分發號碼牌；11點準時開賣，每店共60張號碼牌，每人限購一組；另明（21日）則有中衛潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩可以選購。

大樹藥局明天晚上7點將開賣善存國家隊的彩色口罩，每店限量110盒，顏色依地區不同，而有所不同。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

明（21日）晚上7點全台門市開賣善存口罩，每家門市限量110盒，每盒50入289元，每人限購1盒，北北基和花蓮地區有哈密橘與一般藍可選、桃竹苗是檸檬黃與一般藍、中彰投是芋頭紫和一般藍、雲嘉南是檸檬黃和一般藍，最後高屏地區為一般藍，另也有恒大醫用口罩可選。此外，善存兒童口罩也將同步開賣，每盒50片裝，售價289元，請依門市現場數量為準。

●丁丁藥局

網站上販售恒大醫用口罩，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒，也有萊潔N95醫護防護用口罩。另萊潔口罩在臉書粉專上宣布，24日起「淡澄橘」的口罩將陸續開賣，而銷售通路有全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全、札幌藥妝和維康。

(中時新聞網)