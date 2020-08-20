NEC台灣宣布NEC台灣卓越中心（CoE）正式啟用，將透過不同應用情境場域，展示生物辨識、智慧零售、智慧辦公與機器人流程自動化等4大解決方案，彰顯NEC協助政府與企業客戶加速數位轉型的決心，並實現NEC持續投資台灣的承諾。

NEC台灣總經理賴佳怡表示，卓越中心的啟用不但能快速將全球NEC經驗引進台灣，協助政府、金融、零售、製造等跨領域客戶加快轉型腳步、與國際接軌，更有助於公司與事業夥伴間的合作，攜手探索嶄新商機，推動台灣迫切需求的產業升級。

NEC擁有包括生物辨識、人工智慧、物聯網、自動化、資訊安全、雲端運算與巨量資料分析等許多領先科技，NEC台灣卓越中心將其整合成生物辨識、機器人流程自動化、智慧零售、智慧辦公等4大解決方案，展示各技術的特性及優勢。

NEC台灣表示，台灣卓越中心精心建置各種應用情境展示區，除能體驗NEC最新技術，沉浸、觸摸、體感上述解決方案形塑的未來世界，還能進一步跟NEC顧問、研究人員協同合作，腦力激盪出以使用者為導向的嶄新體驗服務。

(時報資訊)