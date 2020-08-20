俄羅斯一名保養得宜、讓人完全猜不出年紀的美魔女，日前到醫生接受腸阻塞手術，但過程並不順利，醫生無法挽回她的生命，急救半小時後宣告她死在手術台上。美魔女心跳停止，被送到停屍間，但她卻從冰櫃裡爬了出來，甚至抓住工作人員的手，讓工作人員嚇得不停求她躺下來！最後她被送回醫院檢查，確認她又重回人間。

據《每日郵報》報導，這名看起來超過中年的女子其實已經81歲，名叫科諾諾娃（Zinaida Kononova），她於8月14日在俄羅斯西部一間醫院進行腸阻塞手術，不過她的手術並沒有成功，導致她死在手術台上。醫生對家屬表示她已死亡15分鐘，並於凌晨1時將她送往停屍間。

7個小時後，一名女姓員工在停屍間發現科諾諾娃竟從冰櫃中爬出來，還在地上匍匐前進，把她嚇得半死！她的手被科諾諾娃抓住，這種「屍變」情況讓她忍不住心生恐懼，甚至出聲安撫：「奶奶，躺下來吧！奶奶，安靜一點哦！」正巧經過停屍間的救護車司機也聽到這場騷動，還有護理人員以為屍變劇情在停屍間真實上演！

科諾諾娃「死而復生」，被送往加護病房，醫生對她進行檢查後派出一組專家治療她，並通知家屬表示她還活著，她的姪女急忙趕到醫院，雖然非常高興，但也覺得不可思議。科諾諾娃醒來後一開始認不出姪女，也不記得自己有做腸阻塞手術，但還記得膝蓋痛的老問題；家屬也決定要對醫院提告。

執行手術的醫師和麻醉師後來承認，他們是在科諾諾娃宣告死亡後的80分鐘將她送往停屍間，而不是按照規定的120分鐘，醫生也已經被暫停職務以便接受調查。不過，院方表示當初在手術台上有進行30分鐘的急救，科諾諾娃一點反應都沒有，所以才會宣告死亡。

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(中時新聞網)