高雄市長補選國民黨慘敗，黨內掀檢討聲浪！對此，前東吳大學總教官、陸軍退役少將張榮麟認為，國民黨雖一連吞下大選、罷韓及市長補選三連敗，但還不到喪志的時候，他認為國民黨要從4方面進行改革。

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁僅拿下24萬8478票，當初國民黨主席江啟臣訂下的「333防線」，包括得票率3成、得票逾30萬、輸對手30萬票以內全失守。選後國民黨內掀檢討聲浪！有知情人士指出，國民黨當初提名李眉蓁，對外理由是民調最高，但事實是該民調選項列有5人，卻沒有李眉蓁。此外，黨主席江啟臣連最基本的面試都沒有，便直接敲定李眉蓁，因此種下慘敗結果。據《中評社》報導，張榮麟認為，國民黨得從重視人才、組織重建、傾聽民意以及路線辯論4項進行改革。

前高雄市長韓國瑜年輕時就讀東吳大學，張榮麟便是其教官。對於國民黨內「告別韓流」聲浪，張榮麟直言是不切實際的切割說法，他說國民黨難得出現像韓這樣的戰將，怎麼會因敗選就想甩掉？他認為國民黨過去的文化就是不尊重、不重視人才，最後滿手人才都沒用對，才輸得一塌糊塗。他也認為國民黨組織得重建，過去北中南有知識青年黨部，要趕快建立培養新血，若沒有新血加入，黨勢必僵化。

(中時新聞網)