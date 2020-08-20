台灣今天、周五(21日)高溫炎熱，周末轉偏西南風天氣略轉不穩定，水氣較明顯。氣象達人彭啟明表示，菲律賓東方的低壓有機會在這一兩天突然發展為熱帶低氣壓，很快變成颱風，周六時從台灣東方海面北上通過。

彭啟明指出，影響台灣的關鍵分歧點在於颱風北上過程中距離台灣有多遠，「有的較為接近，有的相當遠」，有時候變化時間很快，很類似八月上旬幾個接近台灣的颱風，提醒要有心理準備。

彭啟明在臉書發文指出，炎熱天氣將維持到周五(21日)或周六(22日)上半天，接下來注意南海到菲律賓東方附近海面上，未來逐步轉為季風低壓，台灣附近風場也將轉為偏西南風，暖濕水氣變明顯。而菲律賓東方的低壓，過去許多預測模式顯示，可能很快發展成颱風，於周六北上通過台灣東方海面，影響台灣的分歧點在於颱風北上過程當中距離台灣有多遠，有的較為接近，有的相當遠。

彭啟明說，據最新動態資料，低壓將接近呂宋島，有緩慢往西北移動趨勢，預期會受到陸地干擾，發展速度有減緩趨向，因此今天白天低壓有沒有快速旋轉發展起來是一個關鍵，「也有機會在這一兩天突然發展為熱低，很快變成颱風的可能性」。尤其這區域都是大低壓帶環流，各種預測變數較多，有時候發展成颱風的變化時間很快，很類似八月上旬幾個接近台灣附近的颱風，提醒要有心理準備。

(中時新聞網)