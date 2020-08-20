南科考古館小小考古員體驗，動手動腳好有趣。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館小小考古員體驗，動手動腳好有趣。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館小小考古員體驗，動手動腳好有趣。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

為了讓小朋友們更加了解考古工作的歷程，南科考古館舉辦「動手動腳─考古發掘小尖兵」教育推廣活動，讓參與的每一位小朋友身著考古裝扮，化身為小小考古員由館員帶領下，於2樓兒童廳外的沙坑區體驗文物發掘，如同置身於考古現場。

南科考古館「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展於上個月14日開展，考古館以考古發掘工作為主題，延伸設計了兩場「動手動腳─考古發掘小尖兵」教育推廣活動，目的是希望透過導覽解說先讓學員們了解考古工作的歷程，再進入沙坑區域體驗考古發掘的樂趣。

19日第一場活動特別請到策展人宋昱潔及簡汎傑，帶領小小考古員進入特展廳，以深入淺出的解說方式帶領學員觀展後，再前往沙坑區域一起動手體驗考古發掘，模擬考古現場找尋埋藏的陶器、台灣第一狗等教學標本，學員們玩得開心又學到東西，家長也表示下次還要再帶孩子來體驗。

「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展自7／14開展以來，民眾反映熱烈，不僅可以認識考古工作歷程每一階段所需的考古工具，更可以透過「做中學」的體驗項目完成專屬於自己的「考古發掘日誌」，參觀的民眾也喜歡在展廳內的考古工具開箱牆打卡拍照，留下特別的紀念。

歡樂的暑假即將進入尾聲，考古館邀請學童們把握開學前的時光，來考古館參訪，尤其不容錯過的「考古．工具．人－考古工作暨工具展」特展，歡迎民眾一起來考古館FUN暑假。

(中時 )