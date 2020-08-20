前促轉會副研究員吳佩蓉不斷踢爆政治人物論文有問題，最近她把矛頭指向嘉義市長黃敏惠，表示查不到黃敏惠的論文，但發現一份「技術報告」，也對黃敏惠的學歷提出質疑。對此，黃敏惠做出回擊，嘉義大學也在深夜回應了。

吳佩蓉在臉書表示，嘉義市府網站上，黃敏惠的學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，但維基百科則寫著「國立嘉義大學EMBA管理研究所碩士」，但在「臺灣博碩士論文知識加值系統」和「華藝中文碩博士論文資料庫」都查不到黃敏惠的論文，甚至連在她的母校嘉義大學圖書館也找不到。

吳佩蓉也從歷年的選舉公報中發現，2001年黃敏惠競選立委時學歷是「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，2005年競選嘉義市長時，最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」，大酸「比買黃金還保值呢！」一查發現，黃敏惠當年寫的並非碩士論文而是「技術報告」，然而這份報告在嘉義大學圖書館和國圖均未收錄。

黃敏惠在臉書秀出學位證書反擊，強調2001年，嘉義大學是教育部當時唯一核准「碩士論文」與「技術報告」雙軌並行的碩士在職專班學校，一切合乎制度與法規，未鑽法律漏洞，且當時制度並無規定需將技術報告上傳至「台灣博碩士論文知識加值系統」等資料庫，針對論文典藏議題也非特例，所有程序皆依校方規定完成。

對此，嘉義大學深夜發出聲明，據《聯合報》報導，嘉義大學還原黃敏惠取得學位過程，指出她在2002年就讀管理研究所碩士在職專班，2年半期間修畢所有學分，2004年公開發表，2005年通過口試取得學位，符合相關規定。

嘉義大學聲明中也提到，該專班需修習「台灣企業問題研討」，可不修習論文，以專題報告取代，不僅符合因材施教，也可與管理教育最先進的美國同步，並兼顧在職人員實際狀況。

(中時新聞網)