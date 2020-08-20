身為員警知法犯法！有一名高雄鳳山警分局行政組陳姓警務員，日前陳姓員警休假時，因涉嫌於露營區偷拍女子淋浴，而該名女子在發現自己被偷拍後，放聲請求呼救，友人到場後立刻報警處理，當場逮捕陳姓員警。

於本月10日休假時，陳姓員警帶著妻子與親友，一同前往台中露營，整理好帳篷已是中午過後，他便到附近的公共淋浴間，想要淋浴，由於該地的淋浴區並無男女區分，男女皆可入內，隨意進入一間浴廁要洗澡時，不知為何，他竟持著手機由上往下朝隔壁淋浴間拍攝，隔壁正在淋浴的女子，發現遭人偷拍，嚇得放聲請求協助。

該女子的友人到場後，隨即報警處理，而陳姓員警人還在淋浴間，來不及逃走。警方到場後，當場查驗陳警的手機，在其發現了該女遭偷拍的照片，並查扣手機，將他帶回警局偵訊後，才發現原來陳男是高雄鳳山警分局行政組警務員。

接受偵訊時，陳姓員警雖坦承自己有偷拍，但不知道拍到的是其他的女子，他表示因為有和妻子約定好要一起去公共浴廁淋浴，因而誤認為隔壁是妻子，強調一切都是誤會。但訊後，警方還是將他依妨害秘密罪移送，由於陳姓員警也才40多歲，相當年輕，不少同事感嘆，原本前途一片光明，而身為員警竟知法犯法，鬧出此事。

(中時新聞網)