交通部觀光局長張錫聰18日偕同台灣觀光協會會長葉菊蘭，與日本香川縣知事濱田惠造進行線上三方會談，就未來邊境開放後的合作交流等交換意見，持續與日方維繫密切合作關係，俾於邊境開放旅遊重啟後，加速恢復日本來台市場規模。

雖然全球新冠肺炎疫情再顯嚴峻，各國邊境管制鬆綁轉趨保守，但觀光局為及早部署振興疫後國際來台旅遊市場，國際宣傳、交流合作工作並未間斷，各駐外辦事處亦於疫情期間持續進行宣傳。

台灣與日本互為重要國際旅遊市場夥伴，去年互訪規模達708萬人次、居全市場之冠，與日本地方政府多年來亦保持緊密合作關係。觀光局在6月底，已先與日本三重縣知事鈴木英敬進行線上會談。

香川縣與台灣互動頻繁，台灣亦為該縣入境旅遊的最大客源市場。香川縣知事濱田惠造此次除讚許台灣各項防疫作為與成果有目共睹，更感謝台灣各界捐贈口罩與醫療物資，讓香川縣防疫工作得以更為強化，期盼疫情過後能早日恢復雙向往來。

張錫聰表示，疫情期間面對面交流雖一時中斷，仍透過科技連結彼此傳遞關心與溫暖。感謝香川縣為此會談特別錄製問候影片，歡迎明年台灣燈會繼續來台展燈、以燈會友，並希望未來透過觀光、文化、藝術、鐵道等多元面向合作，全力推進「台日共好」目標。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣由於防疫措施良好、整體疫情趨緩，許多展覽、會議等已恢復舉辦，國內旅遊更是蓬勃旺盛，期盼台日雙方合作交流更加緊密，共同為疫後旅遊型態轉變做好準備。

觀光局表示，為因應疫情發展，經採取防疫踩線旅遊、安心旅遊、國際行銷推廣等3階段布局，目前國旅漸收成效，並發展出如搭乘郵輪跳島旅遊等新旅遊模式。而台灣防疫有成並積極對國際社會伸出援手，各駐外辦事處亦於疫情期間持續進行宣傳。

觀光局指出，7月中已召開「2020駐外辦事處行銷推廣研討線上會議」，積極落實各項數位、網路宣傳與行銷工作，持續提升台灣觀光品牌與資源曝光度。今後將持續配合CDC防疫政策調整國際入境旅遊推廣期程，盼在邊境開放旅遊重啟後力拓國際客源市場。

(時報資訊)