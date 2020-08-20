金管會19日召開「109年度證券期貨業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委黃天牧親自主持，並頒獎給獲得公平待客原則評核排名前20％的6家專營券商及3家期貨經紀商，並由上述業者分享辦理公平待客原則實務經驗。

金管會今年針對綜合券商以外的30家專營券商及14家期貨商，進行公平待客原則評核。獲得排名20％的證券期貨業者，包括永全、北城、石橋、花旗環球、基富通、福勝等6家專營券商，以及兆豐、國泰、華南等3家期貨經紀商。

此次會議由證期局簡報說明評核機制、評核發現的優劣處、對業者持續落實建議事項，並由評核表現績優業者在會中簡報，分享落實公平待客原則的實務經驗，以利同業互相學習、精進對金融消費者權益保護的實務做法。

金管會表示，此次得獎業者的共同特點，為董事會對落實公平待客原則的重視程度較佳，如設有跨部門消費爭議調處組織或權責單位，由高階主管督導追蹤後續處理情況，且將客訴案件分級，對於較重大或複雜客訴案，有制定提報董事長或董事會制度規定。

同時，金管會也宣導評核過程中發現的缺失。如部分業者僅以業績、手續費收入等作為業務人員酬金計算標準，未考量其他非財務性指標。或未訂定相關細部遵循規範及督導管控機制，以及董事會僅宣示性要求權責單位應遵守，缺乏具體督導作為建議及實質參與等。

黃天牧致詞時，期許業者應建立誠信經營及公平待客的品牌價值，贏得客戶尊重及信任，落實公司治理及永續經營。金管會期許，藉由評核發現及得獎業者經驗分享，能協助業者持續落實及優化公平待客作法，成為企業整體共同遵循的價值體系與行為準則。

(時報資訊)