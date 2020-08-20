燁輝(2023)於今年4月份組建之太陽能光電發電聯盟中的太陽能支架團隊-大瀚鋼鐵已正式設廠完成，第一批太陽能支架C鋼成形專用產線已安裝試車完畢，可開始供應太陽能光電發電案廠所需支架。

政府大力推行再生能源，行政院去年底訂定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，目標要在今(2020年)年太陽光電達裝置容量6.5GW，最終目標2025年達20GW。上半年因為新冠肺炎疫情關係，太陽能案場建置進度落後，下半年將會是太陽能案場建置積極趕工的狀態。

燁輝表示，大瀚鋼鐵為與聯盟成員柏帝能源與士興科技合資設立，已正式設廠完成，第一批生產設備已安裝試車完畢，可開始供應太陽能光電發電案廠所需支架。

燁輝憑藉專業鍍烤鋼品技術與全面的鍍烤產線生產能力開發出業界第一的厚度2.0mm預塗鍍5%鋁鋅烤漆鋼板 -「光支彩」，可使用於太陽能支架成型用途。

目前台灣每年自國外進口數萬噸用於太陽能支架成形的鍍面鋼材，燁輝「光支彩」高耐腐蝕鋼材的技術具備業界高品質，所加工生產的太陽能支架有機會取代進口鋼材。未來5年太陽光電發電裝置容量有近15GW以上的需求，對鋼材需求達百萬噸以上的規模，燁輝高耐腐蝕性能鋼材的銷售將成為穩定獲利的重要一環。

燁輝「光支彩」高耐腐蝕鋼材除了提供極佳的耐腐蝕性能外，並可提供高抗拉強度之剛性；搭配4月份組建之「光輝綠能大聯盟」中成員成立的新公司-大瀚鋼鐵有限公司，獨家引進太陽能支架專業成形產線，以最適的成形製程及支架案場設計，達到省鋼、長壽、美觀的效用。

燁輝開發的「光支彩」高耐腐蝕鋼材並與工研院積極合作，針對極高耐腐蝕環境提供材料解決方案。工研院將於8月21日假高雄夢時代廣場8樓演藝廳舉辦「綠電循環永續暨太陽能產業技術展望」研討會，燁輝獲邀針對「太陽能支架防蝕機制發展概況」發表專題報告，將燁輝鍍烤鋼品耐腐蝕技術發展狀況及對應低、中、高及極高腐蝕性環境適用的太陽能系統支架鋼材提出適材適用適所的對策。

(時報資訊)