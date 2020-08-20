針對有立委質疑中華電(2412)新加坡子公司印尼合資案，在響應國營事業新南向政策下，疑似蒙上「新買辦」質疑聲浪，中華電發聲明澄清，Reliance集團與中華電具有互補性，本投資案歷經內部團隊及外部顧問兩年多評估作業，看好印尼市場潛力。

中華電表示，東南亞市場蓬勃發展中，印尼中央與地方政府積極推動智慧城市政策與計畫，市場發展潛力大，故繼新加坡、越南、泰國投資設立營運子公司後，將印尼定為擬開發之目標市場。

中華電表示，Reliance集團長期耕耘印尼市場，熟悉印尼政經環境，與政府部門及回教團體建立良好關係，近年來亦多角化進行產業布局，經評估與中華電資源互補，為中華電進入印尼市場合適的合作夥伴。

中華電表示，本案合資方為Reliance集團下的Infinity Intelligence為一資本額美金500萬之新加坡註冊公司，將先注資美金300萬元(佔股60%)，之後中華電新加坡子公司相對注資美金200萬元(佔股40%)，該合資公司也將於雙方注資後，合資公司才進行營運。

中華電強調，本投資案歷經公司內部團隊及外部顧問兩年多評估作業，依相關轉投資評估程序辦理。

(時報資訊)