籃網前鋒喬哈里斯20日一打完比賽，就直接離開奧蘭多隔離園區。(美聯社)

這下子籃網真的毫無退路了！籃網20日以99比104飲恨敗給上季總冠軍暴龍，在季後賽落居0勝2敗落後，沒想到籃網賽後突然官方宣布，主力前鋒喬哈里斯將因非受傷的個人因素離開奧蘭多隔離園區，最快要到G6或G7才能歸隊，到時候這個系列戰恐怕早就結束了。

籃網在本季復賽前夕，就先碰上厄文、杜蘭特、丁維迪、狄安卓喬丹、威爾森錢德勒、普林斯等主力因為感染新冠或個人因素不打復賽危機，卻在復賽階段相當爭氣，仍拿東區第7種子晉級季後賽，如今不僅0比2落後，更少了哈里斯。

其實籃網20日擁有最後追平機會，打到最後40秒，盧瓦烏的三分球，幫助籃網把比數追成99比102，更迫使暴龍接著出現24秒進攻違例，幸好暴龍主控羅瑞最後8.5秒成功抄截，更讓鮑威爾獨自快攻上籃，輕鬆灌進穩住勝局兩分球。

暴龍以范維利特、鮑威爾各拿24分最高，羅瑞21分、9籃板及3助攻，席亞卡19分，看來暴龍闖進季後賽次輪，只是時間早晚問題；籃網則以坦普21分最高，利佛特也有16分、11助攻進帳，喬哈里斯與賈瑞特艾倫都拿14分、15籃板。

(中時 )