小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】人民幣升破6.9 七個月新高

美元指數持續探底，帶動人民幣等非美貨幣順勢彈。人民幣兌美元離岸價19日盤中更一舉升破6.9元大關，最高升至6.8979元，來到7個月高點。機構認為，市場普遍看淡美元前景下，預期人民幣在岸價與中間價近期可望同步叩關6.9元。

【2】華為案 高盛喊台股免驚

美國對華為祭出新禁令，持續衝擊台股投資信心，高盛證券大中華科技產業研究部門主管張博凱喊話，任何對華為智慧機零組件的影響，最後都會被OPPO、Vivo、小米等品牌市占提升給補上，強調眼前不只有風險、也有機會，維持對指標股台積電與聯發科等正向投資評等。

【3】製造業產值連黑六季

受疫情衝擊，經濟部公布今年第2季製造業生產價值為2兆9,442億元，為2016年以來同期新低，年減11.39％、為連6季負成長。統計處表示，疫情讓全球需求下滑，再加上國際原物料價格低迷，致令傳統產業表現疲弱；所幸國內半導體高階製程接單活絡，加上遠距應用帶動伺服器、網通產品，拉升不少低迷的數據。

【4】咦？康友董事會 要向會計師提告

已讓上萬個股民血本無歸的康友-KY，隨著董事長黃文烈涉嫌掏空公司遭到通緝，簽證會計師也遭約談並以30萬元交保後，據了解，康友董事會已決議將正式向會計師提告，而中南部受傷慘重的受災戶則將組「自救會」求償。

【5】國巨也注資 押寶下一個特斯拉

TPK-KY、國巨不約而同入股電動車新創公司Canoo，也讓Canoo一時間聲名大噪，這家新創公司有何能耐？可以吸引台灣兩家龍頭大廠注資？

(中時新聞網)