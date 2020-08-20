教保從業人員人力不足，而公幼園長可兼任教師，但私幼園長卻不行，也無形中增加營運成本，19日舉辦私幼園長會議，有私幼就提出，因師資不足，教育局應鬆綁小園所園長兼任教師，而多家不具名的私幼也指出，園長不能兼任教師，園所要多增聘1位教師，也是增加成本，盼教育局能放寬政策。

私幼教保人力短缺，私幼盼能與公幼的制度相同，園長可兼任教師，北市教育局也在今年5月提案教育部，盼能順利修法，緩解私幼人力不足。北市有504所私立幼兒園，170所為小規模，修法後能讓不少小園所得以運用人力。

大智幼兒園提案指出，看著現在的虐兒新聞層出不窮，園所經營更是戰戰兢兢，師資的缺乏讓園所感到無助，有教師、教保員卻不一定適任，也不敢貿然聘用，園長須專職專任，對於 40 人以下小園所無疑是架空，園長擁有證照卻不能正式投入人力的運用，身為園長不管經歷、能力都有一定的程度。

大智幼兒園提到，公立幼兒園是由教師輪流兼任園長，近幾年小園所的園長搖旗吶喊得不到回應，盼教育局能建議教育部修法，與公立幼兒園同等對待，放寬教師兼任園長。

北市教育局表示，在5月已建議教育部修法，60人以下私幼，能有條件讓教師兼任園長，中央仍在整合中。

(中時 )