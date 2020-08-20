前高雄市長韓國瑜在14日選前之夜，為黨籍候選人李眉蓁輔選，但結果卻不甚理想，由民進黨陳其邁當選高雄市長。藍營立院黨團總召林為洲對此呼籲「該告別韓流了」，引起一陣混亂，屏東大學不動產經營學系副教授鄭博文就建議，若韓能向支持者道歉，專心幫國民黨抬轎，國民黨就還有一線生機。

鄭博文近日接受港媒《中評社》專訪，被問及補選後黨內掀起「告別韓流」聲音，他認為，國民黨若夠聰明，就不該說出這樣的話，而是得思考，該把韓國瑜擺在哪個位置上，國民黨要再起，切割韓國瑜並非首要之務。

他感嘆，國民黨在整體接納、培養人才上和民進黨是有很大不同的，他舉例，國民黨自解嚴後，知識人才在黨內的路線爭鬥中被國民黨拋棄，反觀民進黨的蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等人，在大小選舉吞過敗仗，有沒有因此被同黨同志落井下石？雖然選輸，民進黨卻願意給敗部復活機會。

他建議，如果韓國瑜能夠誠心誠意，向過去支持他的人好好道歉，甚至舉行全台巡迴行程，為國民黨凝聚力量，願意專心幫國民黨抬轎，幫國民黨贏回江山，勢必可以洗白，如此國民黨就還有一絲生機。

(中時新聞網)