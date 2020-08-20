周三美股上下波動擴大，早盤科技股強勁上漲，蘋果市值登上2兆美元、標普500指數於盤中創下新高，但尾盤時段Fed發布7月會議紀要，指出企業之間不確定性可能會給勞動市場的強勁復甦帶來壓力，美股回吐漲幅，終場四大指數全數下跌，跌幅介在0.31%~0.63%之間。

美國宣布擴大對華為的制裁，受利空影響，周三華為概念股與 IC設計承壓，多數電子股普遍呈現修正，資金流向低基期轉機股、以及具題材性之生技、散熱等類股，終場加權指數下跌93.5點，收在12,778.64點，跌幅為0.73%，失守5日線、10日線，成交金額為2545.82億元。籌碼方面，三大法人合計賣超46.07億元：外資賣超6.36億元、投信賣超1.3億元、自營商賣超38.41億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，價量呈現背離，後續若回測月線，須以量縮為宜，不宜帶量。

(2)、均線 : 目前指數連續二個交易日收實體黑K棒，周三失守5日線(約12,833點)、10日線(約12,825點)目前短線上以月線(約12,705點)作為支撐。

(3)、技術指標：周三K值跌破D值，轉為死亡交叉，短線動能趨緩。

櫃買指數周三終場下跌0.14%，收在164.31點，目前5日線、10日線膠著，以區間整理格局看待，下檔以月線(約163.4點)作為短線支撐。

觀盤重點，8/18指數最高點來到12,981點，但追價力道不足，8/18、8/19連續二日收實體黑K，顯示上檔13,000點具壓力。日盛認為，短線電子股雜音較多，建議可適度將股價位階處於高檔之持股，換股至營收表現佳、回測短期均線不破，或股價基期相對低之價值股，後續選股方向，可關注電源供應、航運、生技醫材、及不受匯損干擾之營建、食品股，另外，建議持股宜分散，不宜單股重壓。

(時報資訊)