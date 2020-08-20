夏季天氣很多人都想要躲在冷氣房中，晚上找三五好友聚餐，來上幾杯冰冰涼涼啤酒消暑，沒想到一不小心就陷入痛風危機！國泰醫院風溼免疫學科主任醫師陳堃宏提醒，身體水份減少尿酸結晶發生機率就會上升，啤酒又特別會增加尿酸結晶生成，如果沒有適時讓尿酸排出體外，痛風就很容易發作。

人體與飲食都會出現尿酸 汗水蒸發快恐增加尿酸濃度

陳堃宏表示，人體本身就會產生尿酸，飲食也會攝入普林而代謝成尿酸，必須由尿液才能排出體外；但夏天氣溫高室外容易流汗，冷氣房內汗水容易因室內乾燥蒸發，如果沒有適當補充水份，血液含水量降低，身體就會降低產尿量，尿酸就沒辦法排出，而當血液尿酸濃度增加，體內出現尿酸結晶的風險就會上升。

陳堃宏強調，一定要排尿，血液尿酸濃度才會降低。但當身體因流汗而失去水份時，尿酸就沒辦法代謝，因此在夏天不管在室內外流汗時，如果不能隨即補充水份，當尿酸結晶出現時，就很可能痛風發作。許多痛風高風險的民眾，就是在夏天不知不覺流汗過多，也沒有適當飲水，才導致痛風突然發作，其中又以足部關節疼痛最常見。

夏日三五朋友啤酒饗宴 恐身陷痛風發作危機

另一方面，夏天經常是三五好友聚餐喝啤酒的好時機，然而陳堃宏也說，會搭配啤酒的「大餐」，就有許多是高普林食物。啤酒尤其更是痛風「高危險」的飲料，相對其他酒類，啤酒內的啤酒花在研究發現中，很容易誘發痛風發作，再加上酒精作用下，就有可能讓血液水量下降，1場大餐下來就容易痛風發作。

小便黃不黃？ 觀察身體濃縮尿液的程度

陳堃宏特別說明，每天一定要喝水至少1500c.c.，同時也要隨時提醒自己，是不是喝了水卻沒有尿？如果喝了水卻遲遲沒有尿液，身體水份很有可能就是因汗水流失，假使尿液顏色越來越黃，也代表身體在濃縮尿液，血液水份不足；因此必須讓自己補充水份，提高血液水份增加排尿量，降低尿酸濃度。

尿酸平時維持正常數值 才不擔心偶爾瞬間升高

陳堃宏提醒，抽血檢查尿酸，如果數值在4至6會判定正常，如果高出6以上，甚至達到8或9就要特別小心，尿酸濃度並非穩定，而是會隨著飲食、血液水份量、身體狀況等因素上下變動。如果平時能夠維持在正常數值，偶爾因吃大餐或喝少了水，雖然尿酸濃度升高，但引發痛風的機會就沒有那麼高。

陳堃宏持續說，如果平時血液尿酸濃度就高於正常值，不一定會馬上引發病症，但假使突然排汗量增加、水喝少了、吃了大餐、或喝了啤酒，尿酸濃度快速上升，就很容易形成尿酸結晶，累積在大腳指關節、腳背、膝蓋、手腕、手指關節等處，當發生紅腫熱劇痛之時，就很可能是尿酸結晶而導致痛風。

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(中時新聞網)