高雄市長補選國民黨再吞大敗，得票數更創下藍營在高雄的歷史新低，顯示前高雄市長韓國瑜最後一刻站台所預期的效應並未發酵，此一結果更直接衝擊明年黨主席之爭的布局。對此，資深媒體人黃光芹預測韓國瑜的未來之路，直言現在韓國瑜的唯一生機可能是選台北市長。此時，同台的國民黨台北市議員徐巧芯聽到臉色大變。

黃光芹在政論節目《鄭知道了》上表示，國民黨主席選戰的好戲，就看未來韓國瑜會不會出來。她原本認為韓國瑜的腦子裡還是想著總統大位，看不上所謂的直轄市市長。不過局勢丕變，韓可能選台北市長的機率存在。因為。2018年台北市長選舉，國民黨的丁守中只輸台北市長柯文哲3000多票，如果當時沒有柯文哲的話，可能勝負難料。

黃光芹再表示，高雄市長補選一戰，韓國瑜也知道他出來連基本盤都沒拉起來，甚至連韓粉都沒動員出來。且韓國瑜的選票結構，和藍營的選票互斥，但是現在國民黨卻淪為被韓粉挾持的政黨，雖然韓粉是少數，卻是關鍵少數。若國民黨還是堅持韓國瑜路線，這樣如何去吸引中間選民和年輕世代的支持？

當黃光芹在評論韓國瑜和國民黨時，一旁的徐巧芯都猛點頭，但是當黃光芹講到韓國瑜建議韓國瑜選台北市長時，徐巧芯眼睛瞪大、臉色大變的轉頭看向黃光芹，而這個有趣的畫面也被攝影鏡頭捕捉到。

(中時新聞網)